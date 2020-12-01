Український посол у Німеччині Андрій Мельник розкритикував Берлін у затягуванні визнання Голодомору геноцидом українського народу та зволіканні зі спорудженням меморіалу українським жертвам нацизму.

Так, глава дипмісії назвав "розчаруванням те, яким чином у Бундестагу поводяться із Голодомором і наскільки легковажать цією центральною для кожного українця темою". Про це Андрій Мельник розповів в коментарі журналу CICERO, інформує пресслужба МЗС України.

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Зокрема, посол піддав жорсткій критиці аргументи, якими послуговуються самі парламентарі.

Те, що головною причиною для Бундестагу не визнавати Голодомор вбачається, очевидно, саме страх перед подальшою конфронтацією із путінською Росією, посол називає ганебним,

– йдеться в матеріалі.

Публікація у німецькому виданні вийшла під назвою "Бундестаг ніяк не насмілиться взятися за сталінські вбивства голодом. Росія і досі намагається применшити радянську вину у голоді у 1932 – 1933 роках, а Бундестаг ніяк не наважується визнати Голодомор геноцидом".

У МЗС вважають, що це "найкраща стаття про Голодомор, яка коли-небудь друкувалася у німецьких ЗМІ".

"Офіційний німецький політикум досі викручується від питання про спорудження у Берліні меморіалу мільйонам (єврейських і неєврейських) мирних жителів України, які були вбиті нацистською Німеччиною. Їх жертви доводиться і надалі вшановувати поряд із радянськими меморіалами – під символами тієї імперії, утискам якої десятиліттями піддавалася Україна", – мовиться у матеріалі.

Зверніть увагу! Голодомор в Україні 1932 – 1933 років офіційно визнали геноцидом українського народу 16 держав, ще низка держав засудили Голодомор як акт винищення людства, вчинений тоталітарним сталінським режимом.

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