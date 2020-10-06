В Івано-Франківську здійнявся стрімкий буревій. Внаслідок стихії у місті повалилися дерева та електроопори.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він зазначив, що буревій у декількох мікрорайонах повалив велику кількість дерев, ліній електропередач та дахів будинків.

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Марцінків також додав, що зараз у місті працюють аварійні служби. Вони намагаються чимшвидше ліквідувати ситуацію.

Буря наробила біди! Зірвало дах на будинку смутку, багато повалених дерев, ушкоджені електричні опори в декількох мікрорайонах,

– написав очільник Івано-Франківська.

За словами мера, продовжують чистити ливнівки (зливові каналізації), але вони не можуть справитися з такою кількістю води.



Парк Івано-Франківська після лиха / Фото з фейсбук-сторінки Руслана Марцінківа



Буревій в Івано-Франківську / Фото з фейсбук-сторінки Руслана Марцінківа



Електроопора впала після буревію / Фото з фейсбук-сторінки Руслана Марцінківа

Буревій в Івано-Франківську: дивіться повне відео