Буря наробила біди: ураган в Івано-Франківську повалив дерева та електроопори – фото
В Івано-Франківську здійнявся стрімкий буревій. Внаслідок стихії у місті повалилися дерева та електроопори.
Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він зазначив, що буревій у декількох мікрорайонах повалив велику кількість дерев, ліній електропередач та дахів будинків.
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Марцінків також додав, що зараз у місті працюють аварійні служби. Вони намагаються чимшвидше ліквідувати ситуацію.
Буря наробила біди! Зірвало дах на будинку смутку, багато повалених дерев, ушкоджені електричні опори в декількох мікрорайонах,
– написав очільник Івано-Франківська.
За словами мера, продовжують чистити ливнівки (зливові каналізації), але вони не можуть справитися з такою кількістю води.
Парк Івано-Франківська після лиха / Фото з фейсбук-сторінки Руслана Марцінківа
Буревій в Івано-Франківську / Фото з фейсбук-сторінки Руслана Марцінківа
Електроопора впала після буревію / Фото з фейсбук-сторінки Руслана Марцінківа
Буревій в Івано-Франківську: дивіться повне відео