У Кропивницькому потужний вітер позривав дахи з будинків. Також через негоду у деяких з будівель частково зруйнувались стіни.

Шквальний вітер зносив дахи

На місці вже працюють рятувальники, газовики та поліцейські. Про збитки, яких завдав шквальний вітер у місті, написав голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко у фейсбуці.

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Страшну шкоду наробила сьогоднішня негода. Серйозно постраждав Кропивницький. Шквальний вітер зніс дахи, зірвав зовнішні конструкції на будівлях. Навіть зруйнував стіни в будинках! Одним словом – біда,

– написав Назаренко.

Зібралась комісія ТЕБ та НС

На гарячу лінію міста, зазначив очільник ОДА, звертаються багато місцевих мешканців. Для того, аби вирішити, як ліквідовувати наслідки негоди, зібралась міська комісія ТЕБ та НС.



Містом пронісся шквальний вітер / Фото з фейсбуку Андрія Назаренка



Вітер поламав конструкції / Фото з фейсбуку Андрія Назаренка



Через негоду зібрали комісію ТЕБ і НС / Фото з фейсбуку Андрія Назаренка

Дивіться відео з Кропивницького / Відео Артема Овдієнка, 24 канал: