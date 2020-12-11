Юрій Бутусов звинуватив Міноборони та його керівника Андрій Тарана у брехні. Також він має намір подавати до суду. Бутусов є відомим українським журналістом-розслідувачем щодо оборонного сектору, і Міноборони публічно пропонувало йому посаду у відомстві. І начебто вже відбулася співбесіда.

Що заявив Бутусов щодо Міноборони

Журналіст вважає, що передусім збрехав міністр оборони Андрій Таран. Мовиться про проведення з ним співбесіди та про причини відмови в наданні йому посади. Про це Бутусов написав у фейсбуці.

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Натомість мені нахамили на сайті Міноборони. Буду змушеним подавати до суду на Міноборони та вимагати офіційних вибачень, а також видалення образ у мій бік. Прошу допомоги правозахисників, організацій, що захищають права журналістів – як захистити себе від образ Міністерства оборони?

– зауважив Бутусов.

Він додав, що його:

не запросили на зустріч із міністром оборони,

не дали можливість презентувати програму дій,

не надали жодної посади, яку він міг би зайняти в Міноборони.

Про яку саме брехню з боку Міноборони говорить Бутусов

1 момент

У Міноборони заявили, що ідея долучити Бутусова до роботи не передбачала пропозиції йому посади заступника, 1-го заступника, міністра оборони. Для подібної швидкої кар'єри мають бути відповідні професійні підстави. А їх, за оцінкою кадрового органу Міноборони, у Бутусова немає.

Сам Бутусов з посиланням на допис Міноборони заявляє, вони запропонували йому "зайняти одну з міністерських позицій у сферах, на яких фокусується його фахова увага. Це можуть бути, наприклад, напрямки озброєння чи логістики".

Тобто, раніше ви вважали, що я – експерт, якому можна довірити будь-яку роботу, про яку я писав. А зараз за два дні все це кудись зникло? Я звернув увагу на одну з "міністерських позицій" – заступника міністра оборони, що дає можливість контролювати політику в тих сферах, про які я пишу. Тому я прийняв пропозицію міністра оборони і представив програму дій,

– зауважив Бутусов.

Як підкреслив він, йому здавалося, якщо ця програма не підходить, то Міноборони надасть певні конкретні зауваження. Але, як тільки Бутусов дав згоду – йому "просто нахамили".

2 момент

За словами розслідувача, напередодні йому подзвонив начальник департаменту кадрової політики Міноборони Олег Яцино. І сказав, що чекає, коли він організує зустріч із міністром, адже саме Андрій Таран відповідає за офіційну пропозицію роботи Бутусову.

Далі Яцино подякував Бутусову та повісив слухаву. Після цього журналіст "прочитав мерзенну брехню та хамство у свій бік".

Мовиться про слова відомства, де вони заявляють, що за результатами розмови з Бутусовим "кадрові служби змушені повідомити про відсутність вакансій, відповідних рівню його амбіцій, які наразі перевищують його рівень необхідних компетенцій".

"Я вимагаю публічної зустрічі з головою департаменту кадрової політики Олегом Яцино, щоб він при всіх в прямому ефірі розповів, про яких компетенції він зі мною говорив? Адже жодного обговорення чого-небудь не було. Олег Яцино мені багато разів на різних зустрічах висловлював свою повагу та вдячність за участь в роботі Міноборони та за те, що я пишу про Міністерство оборони. І ніяких сумнівів в моїх компетенціях він не висловлював", – заявив Бутусов.

За його словами, якщо Яцино не піде на публічну зустріч, він буде змушеним залучати його на таку зустріч через суд, через народних депутатів.

"Люди повинні знати правду – зі мною ніхто нічого не обговорював", – констатував журналіст.

3 момент

У Міноборони наголосили, що "порядок призначення на посади не передбачає винятків ані для людей, які вважають, що міністр оборони може призначати "міністра оборони", ані для авторів чудесних "програм", в яких поради космічного масштабу межують з космічного масштабу некомпетентністю, ані для людей з "комплексом Наполеона".

Також у відомстві висловили сподівання, якщо Бутусов усе ж прийме їхню пропозицію, то "його здібності дозволять швидко набути фаховості, зробити кар'єру та просунутися на вищі посади".

На це журналіст відповів, що така позиція Міноборони є алогічною. Адже:

з ним не провели зустріч,

він не зміг роз'яснити суть моєї програми, які кадри він збирається залучати до роботи.

Тому він вимагає йому сказати, хто конкретно виніс таке рішення про "некомпетентність" і хто несе відповідальність за таку брехливу заяву.

Образи вони вписали, щоб перевести всю тему в улюблений піарниками "кварталу" срач. Але я їм такого шансу не залишу, за образи та брехню вам доведеться відповідати. Нехай люди бачать, чим ви займаєтеся під час війни – цькуванням неугодного журналіста,

– наголосив Бутусов.

4 момент

Бутусов зауважив, що щодня на фронті відбуваються обстріли та гинуть українські воїни , але про це не пише міністр оборони на сайті. Натомість у посадовця є час лише на образи громадянина своєї країни, журналіста, який винен тільки в одному – що відповів на запрошення на роботу в Міноборони, яке на всю країну зробив сам міністр.

"Вважаю за необхідне провести публічну дискусію з міністром Тараном про суть моєї програми, не сумніваюся, що така дискусія розкриє, хто з нас є більш компетентним і приверне велику увагу всіх військовослужбовців і волонтерів, всіх громадян нашої країни", – заявив Бутусов.

На завершення він наголосив, що скандальна поведінка Тарана вимагає оцінки. І міністр повинен відповідати за свої слова та не ганьбити армію, яка під час війни захищає свій народ.

"Народ захищає, запам'ятайте, а не окремих політиканів у владі", – резюмував журналіст розслідувач.

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