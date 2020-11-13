У Слідчому комітеті Білорусі переконують, що в загиблого напередодні активіста Романа Бондаренка медики виявили не лише побої, а і ознаки алкогольного сп'яніння. Натомість у медичному висновку нічого про це не мовиться.

Заява Слідкому Білорусі щодо смерті Бондаренка

Слідчий комітет Білорусі у телеграмі повідомив, що вони з'ясовують обставини смерті 31-річного чоловіка. Слідство, зокрема, з'ясувало, що на вулиці Черв'якова в Мінську відбулася бійка між "агресивно налаштованими місцевими мешканцями". Одні начебто вішали біло-червоні стрічки, а інші їх знімали.

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Міліціонери, що прибули на місце, виявили чоловіка з тілесними ушкодженнями та ознаками алкогольного сп'яніння. Мінчанина доправили до Центрального райвідділку для з'ясування обставин інциденту. Через погіршення самопочуття чоловіка правоохоронці викликали йому швидку,

– запевняють у відомстві.

Зрештою чоловіка оглянули медики та після цього його госпіталізували. В лікарні під час первинного огляду в нього поряд із тілесними ушкодженнями діагностували алкогольну інтоксикацію.

"На наступний день, попри надану медичну допомогу, чоловік помер. Для встановлення точної причини смерті призначили судово-медичну експертизу, вилучили необхідну медичну документацію, триває аналіз відеозаписів, розміщених у інтернеті", – констатували в Слідчому комітеті.

Цікавий момент

Тим часом, опозиційний телеграм-канал "Чай з малинавым варэннем" опублікував медичний висновок щодо смерті Романа Бондаренка. У документі, окрім переліку травм, можна також побачити, що частка алкоголю в крові активіста становила 0%.

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Що відомо про смерть Романа Богдарненка

Чоловік помер 12 листопада.

За даними білоруських видань, цьому передувало, що на нього накинулися невідомі у дворі та почали бити. Згодом Романа заштовхали у мікроавтобус та кудись повезли.

Згодом Романа заштовхали у мікроавтобус та кудись повезли. Почалася історія з того, що невідомі зрізали з дерев біло-червоно-білі стрічки. Сам Бондаренко спостерігав за цим, а тоді щось сказав.

За словами очевидиці, невідомий схопив Романа та з усієї сили відкинув до гірки на майданчику. У підсумку активіст сильно вдарився головою.

Медики діагностували у потерпілого набряк мозку, численні черепно-мозкові травми, гематоми на синці. У лікарні Бондаренко впав у кому. Операція не допомогла.

Операція не допомогла. У МВС заявили, що Романа побили не силовики, а начебто "небайдужі громадяни". Останні нібито виступали проти символіки протестів, якою прикрашають двори.

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