Угорська культурна асоціація Закарпаття відреагувала на скандал із виконанням гімну іноземної держави депутатами Сюртівської ОТГ під час засідання на Закарпатті. Там зазначили, що така "процедура не є забороненою".

Ба більше – гімн Угорщини на урочистих заходах виконували й раніше. Щоправда, уваги на це тоді чомусь не звертали. Про це розповіла секретар організації Дарчі Кароліна в коментарі Pavlovsky News.

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Угорський гімн – молитва до бога, а ми – християнська партія,

– заявила вона і додала, що громадська організація і створена на її основі партія діє згідно з українським законодавством.

В організації також обурені обшуками СБУ, оскільки ніяких роз'яснень їм нібито не дали. При цьому події відбулися напередодні сесії обласної ради, де партія веде переговори про створення коаліції.

Що відомо про скандал із виконанням угорського гімну на Закарпатті:

30 листопада в одній зі спільнот про Закарпаття у фейсбуці з'явилося відео, автор якого стверджує, що на ньому депутати Сюртівської ОТГ разом із головою громади після присяги співали угорський гімн. Також у спільноті заявили про бездіяльність правоохоронців щодо цього.

Як пояснив голова ОТГ, вдалися до такого кроку, оскільки більшість як депутатів, так і населення цього села – представники угорської нацменшини. З цієї ж причини засідання проводять двома мовами, натомість всі рішення під час сесії ухвалюють українською.

Він додав, що також під час складання присяги співали й гімн України.

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