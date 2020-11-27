МВФ тут ні до чого: звідки в бюджеті дефіцит і хто в цьому винен
Чи може держава бути успішною, якщо у неї постійний бюджетний дефіцит? Так.
Чому в України немає боргової голки, а проблема в депутатах
Ігор Палиця на "Право на владу" сказав, що країна яка живе в борг не може бути успішною, що потрібно відмовлятись від боргової голки, та не позичати гроші в борг у МВФ та інших міжнародних партнерів.
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Я відповів: Вина на самих депутатах тому, що вони затверджують державний бюджет в якому витрати складають більше ніж надходження. Цю дірку, яку називають бюджетним дефіцитом, \потрібно фінансувати. Більше того, той самий МВФ наполягає на тому, щоб бюджетний дефіцит (дірка, боргова голка) була менше. В новинах легко знайти, що одна з претензій МВФ восени була в завеликому бюджетному дефіциті.
Чи може держава бути успішною, якщо у неї постійний бюджетний дефіцит? Так. Візьмемо для прикладу Польщу. Там постійний дефіцит останні 25 років.
Що це означає? Секрет успіху держави не в тому, чи є бюджетний дефіцит чи ні, чи позичає вона в МВФ або у інших кредиторів чи ні (хоч це і дуже важливо), а в тому, наскільки ефективно вона витрачає свої гроші (в тому числі і позичені). Якщо ефективно, то можна стати Польщею. Якщо ні, то тому дискусія має йти про ефективність використання бюджетних грошей, а не про те, що ми сидимо на борговій голці.
Джерело: Facebook
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