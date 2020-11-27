Чи може держава бути успішною, якщо у неї постійний бюджетний дефіцит? Так.

Чому в України немає боргової голки, а проблема в депутатах

Ігор Палиця на "Право на владу" сказав, що країна яка живе в борг не може бути успішною, що потрібно відмовлятись від боргової голки, та не позичати гроші в борг у МВФ та інших міжнародних партнерів.

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Я відповів: Вина на самих депутатах тому, що вони затверджують державний бюджет в якому витрати складають більше ніж надходження. Цю дірку, яку називають бюджетним дефіцитом, \потрібно фінансувати. Більше того, той самий МВФ наполягає на тому, щоб бюджетний дефіцит (дірка, боргова голка) була менше. В новинах легко знайти, що одна з претензій МВФ восени була в завеликому бюджетному дефіциті.