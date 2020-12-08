За відсутності позитивних сигналів від МВФ і, як наслідок, відсутності підтримки з боку інших міжнародних партнерів, Уряд ризикує недофінансувати близько 114 млрд грн видатків.

Як і очікувалося бюджетна криза набирає обертів

1. Наявні неоплачені фінансові зобов'язання Казначейства продовжують зростати. Станом на сьогодні вони досягли 16,3 млрд. З них 4,9 млрд – по захищених статтях видатків, 11,3 млрд – по незахищених статтях.

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Негативна динаміка бюджетної кризи продовжує посилюватися. Минулого тижня неоплачених зобов'язань було 14,9 млрд, а за тиждень перед тим – 9,4 млрд. У порівнянні з минулим роком несплачені зобов'язання зросли у більш ніж 4 рази – 10.12.19 вони становили всього 3,7 млрд грн.

2. Через брак коштів у листопаді Мінфін взагалі не відкривав асигнування за новими незахищеними видатками бюджету. Фінансувалися лише незахищені видатки, які висіли у вигляді "боргів" за попередні місяці.

3. Із урахуванням раніше накопичених неоплачених видатків, у грудні необхідно профінансувати 215 млрд грн, з яких 195 із загального фонду. Це приблизно вдвічі більше за планові грудневі видатки.

4. За підрахунками Центру аналізу публічних фінансів КШЕ, за оптимістичного сценарію уряд зможе профінансувати до 130 млрд грн видатків, залишивши понад 65 млрд – непрофінансованими. Навіть перевиконання плану за доходами загального фонду бюджету у жовтні (на 15%) та листопаді (6%) не рятує ситуацію – план запозичень провалений настільки сильно, що коштів все одно не вистачає. Це у разі, якщо вдасться отримати позитивні сигнали від МВФ та залучити офіційне та приватне фінансування на пару мільярдів доларів США.

5. За відсутності позитивних сигналів від МВФ і, як наслідок, відсутності підтримки з боку інших міжнародних партнерів, Уряд ризикує недофінансувати близько 114 млрд грн видатків.

Основні сфери, які буде недофінансовано – охорона здоров'я, будівництво доріг та оборона.

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Повністю прочитати"Бюджетний барометр" Центру аналізу публічних фінансів КШЕ моєна тут. Там багато цікавих деталей, тому обов'язково подивіться, якщо хочете знати, що насправді відбувається з бюджетом.

Джерело: Facebook