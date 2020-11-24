У Мінфіні кажуть, що бюджет-2021 незабаром буде в Раді, а прогрес з МВФ таки є
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що є "значний прогрес" у переговорах з Міжнародним валютним фондом. Також урядовець впевнений, що проєкт держбюджету на 2021 рік найближчим часом опиниться в парламенті.
Спочатку проєкт бюджету має затвердити уряд
У Міністерстві фінансів обіцяють незабаром оприлюднити офіційну позицію щодо напрацьованих позицій з МВФ. Про це Марченко повідомив Інтерфакс-Україна.
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Зараз перебуваємо на завершальному етапі формування спільного з МВФ бачення основних бюджетних параметрів в рамках програми партнерства. Найближчим часом плануємо внести проєкт бюджету-2021 на розгляд уряду, а далі – до Верховної Ради України,
– наголосив Марченко.
Урядовець вважає, що навколо теми перемовин з Міжнародним валютним фондом – багато спекуляцій. Марченко радить робити висновки лише з офіційних повідомлень.
"Інші експерти не володіють масивом інформації, достатнім для об'єктивного розуміння і коментування ситуації", – зауважив глава Мінфіну.
Траншу у 2020 році не буде, – Милованов
Зазначимо, що раніше позаштатний радник голови Офісу Президента Тимофій Милованов зауважив, що Україна до кінця 2020 року таки не зможе отримати транш МВФ. Щонайбільше, чого можна буде досягти у цьому році, – це домовленостей з Фондом на робочому рівні. Це дасть шанс брати інші запозичення.
Коли уряд затвердить проєкт бюджету-2021?
На думку заступника голови комітету з питань фінансової політики Ярослава Железняка, Кабмін таки може встигнути затвердити проєкт кошторису до другого читання. Ймовірна дата – 25 листопада. Проте Железняк не виключає, що затвердження документа знову можуть перенести. Адже проєкт бюджету ще не затвердили з МВФ.
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