Верховна Рада 5 листопада схвалила у першому читанні за основу законопроєкт Держбюджету-2021. У ньому заплановано, що мінімальна пенсія зросте на 165 гривень. Окрім того, для деяких пенсіонерів передбачені додаткові виплати та індексації.

Розмір видатків з держбюджету для Пенсійного фонду у 2021 році становитиме 203,9 мільярда гривень. Про це свідчать дані законопроєкту Держбюджету-2021, за який проголосували 275 нардепів, повідомляє 24 канал.

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Як зросте мінімальна пенсія у 2021 році

З 1 січня 2021 року мінімальна пенсія становитиме 1 769 гривень.

З 1 липня – 1 854 гривні.

З 1 грудня – 1 934 гривні.

Тобто за рік мінімальну пенсію планують збільшити на 165 гривень.



Мінімальна пенсія у 2021 році / Інфографіка 24 каналу

Скільки доплатять пенсіонерам у липні 2021

пенсіонерам від 75 років доплачуватимуть по 400 гривень до основної пенсії;

людям, яким виповнилось 80 років, – по 500 гривень.

Також у проєкті вказано, що з 1 травня проведуть індексацію пенсій.

Який розмір пенсій в Україні у 2020 році

В Україні є понад 11 мільйонів пенсіонерів. Станом на 15 вересня розмір мінімальної пенсії в Україні становить 1712 гривень. Проте з 1 грудня вона зросте до 1769 гривень. Це буде третє заплановане підняття пенсій за рік.

В середньому пенсіонери отримують близько 3400 гривень. Розмір максимальної пенсії в Україні у 2020 році коливається в межах 17 тисяч гривень.

Що відомо про Держбюджет-2021

Проєкт Держбюджету на 2021 рік уряд схвали ще у вересні.

Верховна Рада мала розглянути його 20 жовтня. Однак через загострення ситуації з пандемією коронавірусу розгляд законопроєкту перенесли на листопад.

5 листопада Верховна Рада схвалила Держбюджет-2021 у першому читанні. За проголосували 275 нардепів.

Податкова України назвала цей законопроєкт доволі жорстким, однак реальним для виконання.

Як Рада приймала Держбюджет-2021: дивіться відео

Детальніше про усі цифри Держбюджету на 2021 рік (закладений курс долара, мінімальну зарплату та прожитковий мінімум) – читайте у матеріалі.



Що передбачає бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу