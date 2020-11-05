Верховна Рада 5 листопада ухвалила за основу та в цілому проєкт Держбюджету на 2021 рік. Напередодні документ розглянув профільний комітет парламенту та вніс певні висновки і пропозиції. Проєкт головного кошторису України Кабмін затвердив ще 14 вересня.

Основні показники та цифри після змін, закладені у держбюджет, опублікували на сайті Верховної Ради.

Актуально Верховна Рада схвалила Держбюджет-2021 у першому читанні

Головні показники держбюджету-2021

Доходи держбюджету передбачили на рівні 1 трильйона 91,3 мільярда гривень. Вони зросли на понад 20 мільярдів порівняно з проєктом від Кабміну. Зростання очікують завдяки збільшенню плану перерахувань від Нацбанку на 12 мільярдів та збільшенню норми відрахувань чистого прибутку держпідприємств з 30% до 90%. Останнє додасть до бюджету ще 4,2 мільярда гривень.

передбачили на рівні 1 трильйона 91,3 мільярда гривень. Вони зросли на понад 20 мільярдів порівняно з проєктом від Кабміну. Зростання очікують завдяки збільшенню плану перерахувань від Нацбанку на 12 мільярдів та збільшенню норми відрахувань чистого прибутку держпідприємств з 30% до 90%. Останнє додасть до бюджету ще 4,2 мільярда гривень. Видатки бюджету пропонують збільшити на 17 мільярдів, отже, вони становитимуть 1 трильйон 351 мільярд гривень. Основні статті підвищення видатків – депутатські потреби (субвенція на соціально-економічний розвиток, участь у розподілі якої беруть нардепи), інфраструктура, культура, медицина та спорт.

бюджету пропонують збільшити на 17 мільярдів, отже, вони становитимуть 1 трильйон 351 мільярд гривень. Основні статті підвищення видатків – депутатські потреби (субвенція на соціально-економічний розвиток, участь у розподілі якої беруть нардепи), інфраструктура, культура, медицина та спорт. Дефіцит державного бюджету на 2021 рік Кабінет Міністрів передбачив на рівні 270 мільярдів гривень. А це на півтора відсотка нижче, ніж було у 2020 році.

Зверніть увагу! Дефіцит бюджету має багато негативних наслідків. Зокрема, інфляція, секвестр (тобто скорочення видатків на інші бюджетні програми та фонди), зростання державного боргу та витіснення державними позиками приватних позичальників з кредитного ринку, що веде до збільшення відсоткових ставок на кредит для населення та бізнесу.

ВВП закладають на рівні 4,5 трильйона гривень. Зростання внутрішнього валового продукту очікується на рівні 4,6%.

закладають на рівні 4,5 трильйона гривень. Зростання внутрішнього валового продукту очікується на рівні 4,6%. Держборг до ВВП – 64,6%.

Середньомісячна зарплата становитиме 13,6 тисячі гривень.

становитиме 13,6 тисячі гривень. А споживча інфляція сягне 7,3%.

сягне 7,3%. Середньорічний курс закладають на рівні 29,1 гривні за долар.

Головні цифри проєкту державного бюджету

Видатки на безпеку та оборону закладають на рівні 267 мільярдів гривень. Це на 21 мільярд більше від плану зі змінами на 2020 рік.

На зарплати військовим та правоохоронцям виділять 131 мільярд. Тобто на 8,3 мільярда гривень більше, ніж минулого року.

На освіту планують витратити не менше 315,4 мільярда гривень. Але це рішення на комітеті підтримали частково, оскільки все залежатиме від доручень Уряду щодо окремих бюджетних програм. У бюджеті планують і доплати вчителям – щонайменше 21,2 мільярда гривень, що передбачає зростання зарплат на 30%.

планують витратити не менше 315,4 мільярда гривень. Але це рішення на комітеті підтримали частково, оскільки все залежатиме від доручень Уряду щодо окремих бюджетних програм. У бюджеті планують і доплати вчителям – щонайменше 21,2 мільярда гривень, що передбачає зростання зарплат на 30%. Видатки на медицину – 156 мільярдів гривень, що на 27,5 мільярдів більше, ніж попереднього року.

Передбачається збільшення зарплат медиків на 30%. На програму медичних гарантій планують витратити 123,4 мільярда гривень.

На боротьбу з коронавірусом планують витратити до 19,5 мільярда гривень. З них витрати на вакцинацію закладають на рівні 2,6 мільярда гривень.

Загалом у 2021 році на фінансування системи охорони здоров'я передбачили від 148,1 до 155,2 мільярда гривень. Але останню цифру на комітеті підтримали частково – остаточне слово має бути за Кабміном. Наразі точно відомо, що у МОЗ надійде на 1,5 мільярда гривень більше на "створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку".

На соціальний захист населення витратять 324 мільярди гривень, що на 7,5 мільярда гривень більше у порівнянні з планом 2020 року.

Видатки для Пенсійного фонду – 203,8 мільярда гривень.

Програма "Велике будівництво" (розвиток дорожньої інфраструктури) – 150 мільярдів гривень. Тобто на 20,7 мільярда більше, ніж було у попередній рік.



(розвиток дорожньої інфраструктури) – 150 мільярдів гривень. Тобто на 20,7 мільярда більше, ніж було у попередній рік. На програму підтримки малого та середнього бізнесу у бюджеті закладають 12 мільярдів гривень. Зокрема:

на реалізацію програми портфельних гарантій планується виділити 10 мільярдів гривень;

на компенсацію відсотків за кредитами для мікро- та малого підприємництва – 2 мільярди гривень.

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Яку мінімальну заплату закладають

У бюджеті на 2021 рік передбачили також зростання мінімальної заробітної плати. Її планують тричі підвищити:

до 7 тисяч гривень з 1 січня 2021 року;

гривень з 1 січня 2021 року; до 7,5 тисячі гривень – з 1 липня;

гривень – з 1 липня; до 8 тисяч гривень – з 1 грудня.

Але таку пропозицію врахували частково, щоправда, остаточні цифри не уточнили.

Яким буде прожитковий мінімум

У 2021 році пропонують встановити прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць

з 1 січня 2021 року у розмірі 2 189 гривень;

з 1 липня – 2 294 гривні;

з 1 грудня – 2 393 гривні.

Для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років:

з 1 січня 2021 року — 1 921 гривня,

з 1 липня — 2 013 гривень, з 1 грудня — 2 100 гривень;



з 1 січня 2021 року — 1 921 гривня, з 1 липня — гривень, з 1 грудня — 2 100 гривень; дітей віком від 6 до 18 років:

з 1 січня 2021 року — 2 395 гривень,

з 1 липня — 2 510 гривень, з 1 грудня — 2 618 гривень;

працездатних осіб:

з 1 січня 2021 року — 2 270 гривні,

з 1 липня — 2 279 гривень,

з 1 грудня — 2 481 гривня;

осіб, які втратили працездатність:

з 1 січня 2021 року — 1 769 гривень,

з 1 липня — 1 854 гривень,

з 1 грудня — 1 934 гривень.

Зауважимо, що прожитковий мінімум ще може зрости. Усі пропозиції щодо цього ухвалили частково, але не уточнили остаточні цифри.

Якою може бути мінімальна пенсія

З 1 січня 2021 року – 3 413 гривні або 3 547 гривень.

З 1 квітня – 3 474 гривні.

З 1 липня – 3 489 гривень або 4 300 гривень.

З 1 жовтня – 3 592 гривень.

З 1 грудня – 5 тисяч гривень.

За дорученням уряду ці цифри також врахували частково та остаточні цифри – поки невідомі.

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Скільки витратять на інші галузі

Фінансова підтримка регіонів – 9,4 мільярда гривень, що додаткові 4,5 мільярда до плану 2020 року.

– 9,4 мільярда гривень, що додаткові 4,5 мільярда до плану 2020 року. Видатки на культуру – майже 10 мільярдів гривень. Галузь отримає додаткові 2,5 мільярда гривень на Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення.

– майже 10 мільярдів гривень. Галузь отримає додаткові 2,5 мільярда гривень на Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення. Видатки на спорт – 7,4 мільярда гривень – збільшено у 2,7 раза до плану 2020 року.

– 7,4 мільярда гривень – збільшено у 2,7 раза до плану 2020 року. На підтримку вугільної галузі – 4,5 мільярда гривень.

– 4,5 мільярда гривень. На підтримку аграріїв – 4,2 мільярда гривень.

– 4,2 мільярда гривень. Цифровізація галузей економіки – 2,9 мільярда гривень.

галузей економіки – 2,9 мільярда гривень. Закупівля 100 пасажирських вагонів для залізниці – 3,3 мільярда гривень.

– 3,3 мільярда гривень. Міністерство фінансів отримає ще 7,4 мільярда гривень на субвенцію на соціально-економічний розвиток. Відбудеться це завдяки тому, що 3,2 мільярда забрали у Фонду регіонального розвитку (Міністерство розвитку громад). Таким чином, видатки на Мінфін зросли до майже 30 мільярдів гривень.

Міністерство фінансів назвало пріоритети проєкту держбюджету

підвищена мінімальна заробітна плата;

якісна освіта;

доступна медицина;

протидія пандемії та COVID-вакцинація;

турбота про старість (допомога пенсіонерам 75+).

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Також акцентуватимуть увагу на обороні та безпеці, великому будівництві (дороги), транспортній інфраструктурі (нові пасажирські вагони), розвитку культури, підтримці спорту високих досягнень, масштабній цифровізації економіки та фінансово спроможних регіонах.