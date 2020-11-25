Кошторис на 2021 рік досі не прийнятий, дефіцит бюджету 2020 року із 94 мільярдів гривень, ніби за помахом чарівної палички, перетворився на катастрофічну нестачу 300 мільярдів гривень. І до цього всього – МВФ підтримувати наші штани більше не обіцяє.

Тож що це – нове дно чи стрімке падіння? Спробуємо розібратись у новому випуску "Підгорає" на 24 каналі.

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Від дна хоч відштовхнутися можна, а от падіння, якби ми не намагалися щосили махати руками, так просто не зупинити.

Тож чому я переполошилася? Адже бюджет під ялинку приймають не вперше, ба більше, що один раз його вже проголосували, тож діло нібито за малим. Так, але…

"Але" в історії України

Але – це саме те слово з 3 букв, яке супроводжує Україну всі її 29 років. Не вірите, а будь ласка:

українська гривня вважається однією з найкрасивіших купюр світу , АЛЕ одночасно є і однією з найбільш недооцінених валют;

, АЛЕ одночасно є і однією з найбільш недооцінених валют; у країнська мова – одна з наймилозвучніших , АЛЕ нею розмовляють лише трохи більше ніж 32% українців;

, АЛЕ нею розмовляють лише трохи більше ніж 32% українців; бюджет-2021 називають бюджетом можливостей для розвитку, але… АЛЕ і тут ми ставимо 3 крапки.

Бо від самого початку урядовці закладають у ньому дефіцит у 270 мільярдів гривень. Так, це трохи менше ніж року теперішнього, та це не означає, що у травні його знову не перепишуть, з чернетки на чистовик, як зробили у 2020 році. І не збільшать дефіцит втричі, ну за аналогією того ж 2020 року, бо пандемія, дороги і велике будівництво нікуди не зникне.

А якщо врахувати, що у планах уряду відновлення музеїв, замків та решти "історичних магнітів" (вартість яких збільшується в процесі реставрації), то витратимо ми, точно, більше ніж заробимо.



Проєкт Держбюджету-2021 / Інфографіка 24 каналу

Ні, ви не подумайте – я за відновлення, але розумієте у чому справа. Дивіться, коли чужий чоловік витрачає останні гроші на феєрверк і шампанське – він романтик, а коли свій – то марнотратник.

► Інфляція

Ще одне але… нереалістичний інфляційний прогноз. Простіше кажучи – наші народні обранці ну дуже розраховують на те, що зростання цін (на продукти та послуги) призведе до збільшення податків, які вони пустять на фінансування своїх великих "хочу".

Така собі перспективка, якщо чесно. Я не говорю, про долар по 8, та поверніть хоча би гречку по 17 гривень.

► Детінізацію зарплат та заробітків

Та й це ще не все. Покладають надії, багаті світу цього, і на детінізацію зарплат та заробітків (наївні мов діти) водночас створюючи всі умови для того, щоб навіть білі зарплати – пішли у тінь. Причина? Як приклад – масова фіскалізація ФОПів. А їх у нас 2 мільйони. Які стверджують, що не витримають такого навантаження і просто закриються, принаймні офіційно.

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► Збільшення мінімальної заробітної плати

Ну і третє але… збільшення мінімальної заробітної плати, яке вирішили не відкладати у довгу шухляду і провести вже у січні. І тут я, як співробітник компанії, – обома руками за. А от як журналіст, маю певні побоювання.

Бо плюсів, мінусів та підводних каменів тут значно більше, ніж здається.

По-перше, економічних підстав для збільшення заробітної плати – немає, від слова зовсім.

По-друге, пандемія та карантинні обмеження і так добряче потрусили бюджети компаній.

А по-третє, читайте між рядків – вища мінімалка – вищі ціни, вищі ціни – індексація пенсій та соціальних виплат, індексація виплат – більша діра у бюджеті.

Якась карусель по замкненому колу, вам не здається? Зняти нас з якої не зможе навіть МВФ, ця місія для нас теж поки залишається – нездійсненною. Хоча нічого захмарного вони від нас ніби і не вимагають, хіба що – "вранці гроші, ввечері стільці", або перекладаючи на українську – вранці розв'язання проблеми КСУ, ввечері місія МВФ.

Тож якщо ми і так живемо не по бюджету? Може взагалі його не приймати? Чи тоді на країну чекає катастрофа? Дефолт? Інфляція? Локдаун? Ні… це лише рівним рахунком означатиме, що ми житимемо виключно на ті кошти, які заробимо і які фактично вже є у нашій державі.

Щоправда, про підвищення зарплат, пенсій та про видатки на фінансування вакцинації від COVID-19 доведеться забути. От вони 2 грані однієї медалі, одна краща за іншу.

Який же вихід

А вихід він зазвичай там де і вхід – заробляти більше, витрачати менше, жити по фінансах або, на крайній випадок, продати щось непотрібне. Хоча на велику приватизацію, я би особисто, сильно не розраховувала.

У будь-якому випадку легко не буде. Але буде весело, це я вам гарантую.