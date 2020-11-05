Верховна Рада схвалила Держбюджет-2021 у першому читанні
Проєкт Держбюджету на 2021 рік подали у парламент 14 вересня. Вже 5 листопада нардепи проголосували за головний фінансовий документ країни у першому читанні.
За прийняття Державного бюджету України у першому читанні і за основу свої голоси віддали 275 парламентарів, передає 24 канал. Водночас проти висловився 41 нардеп, утримались 14, а не голосували – 28.
Детальніше Проєкт Держбюджету-2021: основні цифри
Як за бюджет на 2021 рік голосували по фракціях та групах:
- "Слуга народу": за – 209, проти – 0, утримався – 1, не голосувало 2.
- ОПЗЖ: за – 0, проти – 17 утрималось – 0, не голосувало – 18.
- "Європейська Солідарність": за – 0, проти – 24, утримались – 0, не голосували – 2.
- "Батьківщина": за – 19, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
- "Голос": за – 0, проти – 0, утримались – 13, не голосували – 0.
- Депутатська група "Довіра": за – 20, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
- Депутатська група "Партія "За майбутнє": за – 16, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 5.
- Позафракційні: за – 11, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
Прийняття бюджету-2021 у першому читанні привітав прем’єр Дмитро Шмигаль.
Дякуємо народним депутатам за державницьку позицію, а бюджетному комітету та Міністерству фінансів за оперативну роботу та аналіз понад 2 тисяч понад правок. Частина з них будуть враховані при підготовці бюджету до другого читання,
– написав він у своїх соцмережах.
Що закладено у бюджет на 2021 рік: основні цифри
- Доходи Держбюджету передбачили на рівні 1 трильйона 71,1 мільярда гривень. Видатки становитимуть 1 трильйон 350 мільярдів гривень. Дефіцит Державного бюджету на 2021 рік Кабінет Міністрів передбачив на рівні 270 мільярдів гривень.
- ВВП закладають на рівні 4,5 трильйона гривень.
- Витрати на оборону і безпеку становитимуть 267 мільярдів гривень.
- На освіту планують витратити 174 мільярди гривень.
- Загальні витрати на медицину – 156 мільярдів гривень,
- На соціальний захист населення витратять 324 мільярди гривень.
- Програма "Велике будівництво" (розвиток дорожньої інфраструктури) отримає 150 мільярдів гривень.
- На програму підтримки малого та середнього бізнесу у бюджеті закладають 12 мільярдів гривень.
- Видатки на культуру запланували на рівні 7,5 мільярда гривень, на спорт – 7,4 мільярда гривень.
Як зміняться зарплати, пенсії, прожитковий мінімум
- Мінімальна зарплата збільшиться до 6 тисяч гривень з 1 січня та 6,5 тисячі – з 1 липня.
- Мінімальна пенсія у 2021 році зросте на 165 гривень і становитиме 1 934 гривні.
- Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2021 року буде 2 189 гривень, з 1 липня – 2 294 гривні, з 1 грудня – 2 393 гривні.
- Середньорічний курс долара у 2020 році заклали на рівні 29,1 гривні за долар.
Що передбачає бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу
Як Рада приймала Дербюджет-2021: відео
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