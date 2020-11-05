Проєкт Держбюджету на 2021 рік подали у парламент 14 вересня. Вже 5 листопада нардепи проголосували за головний фінансовий документ країни у першому читанні.

За прийняття Державного бюджету України у першому читанні і за основу свої голоси віддали 275 парламентарів, передає 24 канал. Водночас проти висловився 41 нардеп, утримались 14, а не голосували – 28.

Детальніше Проєкт Держбюджету-2021: основні цифри

Як за бюджет на 2021 рік голосували по фракціях та групах:

"Слуга народу": за – 209, проти – 0, утримався – 1, не голосувало 2.

за – 209, проти – 0, утримався – 1, не голосувало 2. ОПЗЖ : за – 0, проти – 17 утрималось – 0, не голосувало – 18.

: за – 0, проти – 17 утрималось – 0, не голосувало – 18. "Європейська Солідарність": за – 0, проти – 24, утримались – 0, не голосували – 2.

за – 0, проти – 24, утримались – 0, не голосували – 2. "Батьківщина ": за – 19, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.

": за – 19, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. "Голос": за – 0, проти – 0, утримались – 13, не голосували – 0.

за – 0, проти – 0, утримались – 13, не голосували – 0. Депутатська група "Довіра" : за – 20, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.

: за – 20, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Депутатська група "Партія "За майбутнє" : за – 16, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 5.

: за – 16, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 5. Позафракційні: за – 11, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.

Прийняття бюджету-2021 у першому читанні привітав прем’єр Дмитро Шмигаль.

Дякуємо народним депутатам за державницьку позицію, а бюджетному комітету та Міністерству фінансів за оперативну роботу та аналіз понад 2 тисяч понад правок. Частина з них будуть враховані при підготовці бюджету до другого читання,

– написав він у своїх соцмережах.

Що закладено у бюджет на 2021 рік: основні цифри

Доходи Держбюджету передбачили на рівні 1 трильйона 71,1 мільярда гривень. Видатки становитимуть 1 трильйон 350 мільярдів гривень. Дефіцит Державного бюджету на 2021 рік Кабінет Міністрів передбачив на рівні 270 мільярдів гривень.

Держбюджету передбачили на рівні 1 трильйона 71,1 мільярда гривень. становитимуть 1 трильйон 350 мільярдів гривень. на 2021 рік Кабінет Міністрів передбачив на рівні 270 мільярдів гривень. ВВП закладають на рівні 4,5 трильйона гривень.

Витрати на оборону і безпеку становитимуть 267 мільярдів гривень.

становитимуть На освіту планують витратити 174 мільярди гривень.

Загальні витрати на медицину – 156 мільярдів гривень,

На соціальний захист населення витратять 324 мільярди гривень.

Програма "Велике будівництво" (розвиток дорожньої інфраструктури) отримає 150 мільярдів гривень.

На програму підтримки малого та середнього бізнесу у бюджеті закладають 12 мільярдів гривень.

у бюджеті закладають 12 мільярдів гривень. Видатки на культуру запланували на рівні 7,5 мільярда гривень, на спорт – 7,4 мільярда гривень.

Як зміняться зарплати, пенсії, прожитковий мінімум

Мінімальна зарплата збільшиться до 6 тисяч гривень з 1 січня та 6,5 тисячі – з 1 липня.

збільшиться до Мінімальна пенсія у 2021 році зросте на 165 гривень і становитиме 1 934 гривні.

у 2021 році зросте на 165 гривень і становитиме Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2021 року буде 2 189 гривень, з 1 липня – 2 294 гривні, з 1 грудня – 2 393 гривні.

на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2021 року буде 2 189 гривень, з 1 липня – 2 294 гривні, з 1 грудня – 2 393 гривні. Середньорічний курс долара у 2020 році заклали на рівні 29,1 гривні за долар.



Що передбачає бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу

Як Рада приймала Дербюджет-2021: відео