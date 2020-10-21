Бюджет можливостей для розвитку, який ми у Мінфіні вважаємо проєкт кошторису країни на наступний рік, має досить вагомий соціальний складник.

Окрім зростання обсягів видатків на медицину та освіту, пропонуємо також збільшити фінансування українського спорту. Воно зросте у 2,7 раза проти показників поточного року і сягне 7,4 млрд гривень.

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5,47 млрд на міжнародні змагання для українських спортсменів

Уперше видатки на підготовку та участь українських спортсменів у міжнародних змаганнях визначили за точно обрахованою потребою. І ці кошти обсягом 5,47 млрд передбачили у повному обсязі.

2021-й – олімпійський. Тож коштом цих видатків (2,8 млрд) профінансуємо підготовку й участь українських спортсменів у літніх Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, а також – підготовку до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2022-го.

Серед визначених завдань – забезпечити організацію навчально-тренувальних зборів українських команд та оплатити витрати, пов'язані з участю українських спортсменів у цих змаганнях. Переконані, що державна підтримка дуже важлива, оскільки саме ці команди є обличчям України в міжнародному спортивному просторі. Окрема стаття – винагороди нашим спортсменам-переможцям та їхнім тренерам.

Інклюзія, екіпіровка та інші витрати для українського спорту в 2021-му

Передбачили 2,67 млрд гривень, аби забезпечити підготовку та участь наших національних команд у понад тисячі інших міжнародних змаганнях, організацію в Україні близько 800 державних та 40 міжнародних спортивних заходів. Із цього обсягу 717,7 млн спрямуємо на розвиток спорту серед осіб з інвалідністю.

Готуючи бюджет, ми врахували очікування і запити спортсменів та спортивних федерацій. Поточного року підвищили більше, аніж на 30% норми на харчування спортсменів та удвічі – на медичне забезпечення. У 2021-му за цими нормами будемо фінансувати утримання та тренувальний процес понад 2 тисяч штатних спортсменів та більше 160 тренерів.

Передбачили придбання для них спортивної форми, екіпіровки, інвентарю, відзначення державними стипендіями талановитих спортсменів і тренерів, а також – видатних діячів фізичної культури та спорту, виплату винагород спортсменам та їхнім тренерам.

"Україна – чемпіон": що змінить цей проєкт?

Витрати на розвиток спортивної інфраструктури наступного року пропонуємо збільшити до 1,3 млрд грн (на 36% проти 2020-го). Ці кошти, зокрема, буде витрачено на модернізацію і матеріально-технічне забезпечення семи баз олімпійської та паралімпійської підготовки (818,8 млн грн).

Розуміємо, що кошти державного бюджету також мають бути спрямовані на розвиток спортивної інфраструктури. Саме тому передбачили нову субвенцію (500 млн грн) у рамках проєкту "Україна – чемпіон" для будівництва 11 регіональних спортивних об'єктів. Ідеться про п'ять спорткомплексів, два басейни, палац спорту, лукодром, льодову арену та веслувальний канал.

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Наступного року зростуть на 40% видатки на розвиток олімпійського, паралімпійського, фізкультурно-спортивного, учнівського та студентського спортивного рухів. За рахунок цих коштів (330,8 млн грн) профінансуємо Національний олімпійський комітет України, Національний комітет спорту інвалідів України, Спортивний комітет України, Спортивну студентську спілку, Українську федерацію учнівського спорту та чотири всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств.

Ще 273,5 млн грн запланували для забезпечення 10 закладів та установ фізичної культури та спорту державного значення, серед яких, зокрема, шість державних центрів олімпійської підготовки.