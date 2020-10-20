Президент України Володимир Зеленський заявив, що бюджет на армію у 2020 році став найбільшим в історії України. Зокрема, було виділено понад 117 мільярдів гривень.

Про це заявив Зеленський під час свого виступу 20 жовтня у Верховній Раді України, передає 24 канал.

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Він наголосив, що настання миру в Україні не означає, що влада перестане дбати про армію.

За його словами, були фейкові повістки у військкомат, страшилки, що Зеленський розвалить армію, але є беззаперечні факти – у 2020 році бюджет на армію став найбільшим в історії України.

В часи коронавірусної кризи він не зменшився ні на гривню. І не розганяйте зради, що у 2021 році ми скоротимо кошти на військо. Але це неможливо, бо бюджет ще не прийнято,

– додав президент.

Зеленський запевнив, що не дозволю цього зробити. Як мінімум, кошти на армію залишаться на рівні цього року. "Тобто понад 117 мільярдів гривень, а це на 15 мільярдів більше, ніж в епоху "білбордів про армію", – сказав він.

Також Зеленський назвав приклади військової допомоги Україні. Так, конгрес США затвердив військову допомогу Україні на суму 250 мільйонів доларів, а у Великій Британії вони підписали угоду на 1 мільярд 250 мільйонів фунтів стерлінгів для зміцнення військово-морського флоту України.

"Спільно з Туреччиною ми будемо виробляти корвети, двигуни, військові дрони та розвиватимемо системи ПВО. Також ми почали виготовлення новітніх зразків озброєння, випробовуємо реактивну систему "Вільха М" та системи реактивних снарядів "Тайфун", – заявив президент.

Він додав, що зараз триває модернізація бригад "Гетьман Сагайдачний" та підготовка до випробовування десантних катерів "Десна". "Ми починаємо будувати дві державні військово-морські бази для захисту чорноморського регіону", – запевнив Зеленський.

Окрім того, президент України наголосив, що вперше з 2014 року добровольці отримали статус учасників бойових дій. А іноземці, які захищали Україну, отримують громадянство.

Дивіться онлайн-трнсляцію з Верховної Ради, де виступав Зеленський:

До слова, президент під час виступу поговорив, зокрема, і про завершення війни на Донбасі та повернення українських територій. Більше про це – читайте тут.