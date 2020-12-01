Державний бюджет на 2021 рік досі не ухвалили. Він перетворився на бюджет "виживання". До того ж, влада пропонує "інтелектуальний" локдаун.

Крім цього всього, для врегулювання конституційної кризи нам необхідно цілих 3 законопроєкти. Детальніше – читайте в новому випуску блогу "Підгорає" на 24 каналі.

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Бюджет можливостей

Державний бюджет на 2021 рік досі не ухвалили. Втім проєкт закону вже затвердили, відомі головні цифри.

► За новими підрахунками та після консультацій з МВФ вирішили, що програма "Велике будівництво" у 2021 році отримає 150 мільярдів гривень, це на 20 мільярдів більше ніж у 2020 році. Тобто, дороги будуть.

► Українська армія отримає трохи менше – 116 мільярдів, з яких лише 23 направлять на розвиток і вдосконалення. Решта піде на те, щоб усе працювало хоча б в тому вигляді, у якому є зараз.

► У міністерства освіти наступного року "відберуть" 4 мільярди.

► А от офіс Генпрокурора працюватиме, певно, краще – рівно на 2 мільярди гривень, які наступного року їм виділять додатково.

► У МВС, відомство Арсена Авакова направлять 98 мільярдів гривень.

Зміни до проєкту бюджету-2021 / Інфографіка 24 каналу

Більше про Державний бюджет-2021 читайте за посиланням.

Який локдаун кращий

Раніше голова "Слуги народу" Давид Арахамія говорив, що ведуть перемовини про запровадження "інтелектуального" локдауну. Він передбачає, що різні регіони будуть виходити з карантину по-різному. Усе залежатиме від епідеміологічної ситуації, пояснив Арахамія.

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А поки на амбразури кинули прем'єра Шмигаля, який, як може, намагається пояснити народу, що період Різдва й новорічних свят – дуже небезпечний. Навіть головну ялинку країни вирішили огородити так званим коронавірусним парканом, то що вже про людей говорити.

Тому міністр охорони здоров'я Максим Степанов вигадав "лякачку" про попередників, які довели країну до колапсу, який міг би бути вже при 3 тисячах хворих на коронавірус. Але він начебто всіх врятував. А коли ж залякати людей не вийшло, Степанов обрав іншу тактику, і почав вихвалятися. І не ліжками, а киснем, для кисневих концентраторів. Але річ у тім, що окрім цих лікарень, більше ліжкомісць із киснем ніде немає.

Конституційна криза

У Верховній Раді готують 3 законопроєкти щодо врегулювання конституційної кризи. Тобто ми зайшли так далеко, що одним її вже не врегулювати. Що ж нового нам пропонують депутати.

Першим – відновити кримінальну відповідальність за брехню в декларації; другим відновити декларування загалом; третім удосконалити процедуру діяльності Конституційного суду.

Якщо ми вже говоримо про кримінальну відповідальність, то що там щодо довічного позбавлення волі для топкорупціонерів, про яке нас питав президент?

За всю історію був лише єдиний випадок у 2017 році був, коли за неправдиве декларування особу позбавили волі. І хоч прізвище його не розголошують, значить, не такий він був і "топ".

А поки справу проти генпрокурорки Венедіктової закрили. Просто пані Ірина якось забула внести в декларацію годинник за 10 тисяч євро. І її за це дуже довго намагалися покарати.



Ірина Венедіктова / Фото РБК

І хтось, тобто я, міг назвати б це провалом конституційної реформи, затягуванням часу та неспроможністю влади швидко реагувати на виклики. А пані Ірина назве це "відновленням справедливості".

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Тож навіть якщо всі ті подані до Ради законопроєкти проголосують, то перші декларації почнуть приймати не раніше 2021, а то і 2022 року. Тому, як то кажуть не відмовляйте собі ні в чому, жили бідно – вистачить.