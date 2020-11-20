Кабінет міністрів повинен був 20 листопада затвердити бюджет на 2021 рік до другого читання і передати його в Раду. Однак його в останній день зняли з порядку денного, тож розгляд не відбудеться.

Хоча депутати мають отримати проєкт бюджету до другого читання за 10 днів до винесення в зал. Якщо цього не зробити – це порушенням закону. Про це в ефірі 24 каналу сказав Ярослав Железняк, нардеп фракції "Голос" та член комітету Верховної Ради з питань фінансів.

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Нардеп зазначив, що уряд повинен був розглядати бюджет ще о 17 годині 20 листопада, однак потім стало зрозуміло, що не могли звести видаткову частину.

Через це сьогодні бюджет не розглядатимуть. Це є порушенням закону, оскільки є чітка норма, коли уряд повинен передати парламентарям бюджет, цей термін спливає сьогодні,

– зазначив Железняк.

За його інформацію, в останній момент це питання зняли з порядку денного Кабміну. І в парламентарів недостатньо важелів впливу зараз.

Чому є така затримка

На думку депутата, така затримка відбувається через міністерство фінансів та уряд. Все роблять в останній момент.

"Те, що Кабмін порушує терміни – це погано навіть для місцевих громад. Як тільки парламентарі приймуть бюджет, тоді на основі цього, на місцях теж повинні приймати бюджет", – наголосив Железняк.

Він також прогнозує, що лише 3 грудня країна може отримати або не отримати Державний бюджет.

Довідка. Проєкт держбюджету уряд затвердив ще у вересні. 6 листопада Верховна Рада підтримала документ у першому читанні. Тепер оновлений проєкт кошторису Кабмін мав знову передати Раді. Втім, головний кошторис країни можуть не встигнути розглянути до кінця 2020 року.



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