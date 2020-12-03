Економічна ситуація дозволяє Україні виконати бюджет 2020 року, – Шмигаль
Нинішня економічна ситуація дозволяє Україні виконати бюджет 2020 року. Податкова служба вже виконала річний план із надходження.
Митниця поки відстає за плановими надходженнями. Але цьому є змістовні причини. Про це Шмигаль повідомив в інтерв'ю виданню "Кореспондент".
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За його словами, Україні не з першого разу вдалося змінити менеджмент митниці, щоб прибрати зловживання, корупцію та навести порядок в її роботі.
Покриття витрат бюджету
Прем'єр-міністр наголосив, що для покриття витрат бюджету 2020 року є ринок зовнішніх і внутрішніх запозичень. Це традиційні джерела, якими Україна користувалася впродовж незалежності.
У нас залишається ще кілька аукціонів з розміщення ОВДП (облігації внутрішніх державних позик – 24 канал). Звичайно, це будуть коротко і середньострокові запозичення, і вони будуть дорожчі (під 10 – 13% річних у гривні), ніж кошти МВФ,
– зазначив Шмигаль.
Бридж-кредити як інструмент
Водночас він наголосив, що бридж-кредити будуть цілком робочим інструментом, якщо Україна знатиме:
- дату приїзду місії Міжнародного валютного фонду;
- дату надання наступного траншу.
Що таке бридж-кредит?Це вид короткострокової позики, яку зазвичай надають на період від 2 тижнів до 3 років до очікування домовленості про збільшення фінансування.
Вийти на ринок зовнішніх запозичень
Є можливість до 15 грудня вийти на ринок зовнішніх запозичень. Це будуть короткі позики – до пів року. Обсяги залежатимуть від виконання бюджету й розміру його дефіциту. На внутрішньому ринку це може бути 50 – 60 мільярдів гривень, на зовнішньому — приблизно 1 мільярд доларів.
Шмигаль додав, що Уряд розраховує на оприлюднення дати приїзду місії МВФ вже цього року.
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