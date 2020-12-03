Нинішня економічна ситуація дозволяє Україні виконати бюджет 2020 року. Податкова служба вже виконала річний план із надходження.

Митниця поки відстає за плановими надходженнями. Але цьому є змістовні причини. Про це Шмигаль повідомив в інтерв'ю виданню "Кореспондент".

Зверніть увагу Уряд планує виділити гроші на будівництво та ремонт 300 шкіл у 2021 році

За його словами, Україні не з першого разу вдалося змінити менеджмент митниці, щоб прибрати зловживання, корупцію та навести порядок в її роботі.

Покриття витрат бюджету

Прем'єр-міністр наголосив, що для покриття витрат бюджету 2020 року є ринок зовнішніх і внутрішніх запозичень. Це традиційні джерела, якими Україна користувалася впродовж незалежності.

У нас залишається ще кілька аукціонів з розміщення ОВДП (облігації внутрішніх державних позик – 24 канал). Звичайно, це будуть коротко і середньострокові запозичення, і вони будуть дорожчі (під 10 – 13% річних у гривні), ніж кошти МВФ,

– зазначив Шмигаль.

Бридж-кредити як інструмент

Водночас він наголосив, що бридж-кредити будуть цілком робочим інструментом, якщо Україна знатиме:

дату приїзду місії Міжнародного валютного фонду;

дату надання наступного траншу.

Що таке бридж-кредит? Це вид короткострокової позики, яку зазвичай надають на період від 2 тижнів до 3 років до очікування домовленості про збільшення фінансування.

Вийти на ринок зовнішніх запозичень

Є можливість до 15 грудня вийти на ринок зовнішніх запозичень. Це будуть короткі позики – до пів року. Обсяги залежатимуть від виконання бюджету й розміру його дефіциту. На внутрішньому ринку це може бути 50 – 60 мільярдів гривень, на зовнішньому — приблизно 1 мільярд доларів.

Шмигаль додав, що Уряд розраховує на оприлюднення дати приїзду місії МВФ вже цього року.