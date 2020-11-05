Верховна Рада України на своєму засіданні 5 листопада схвалила в першому читанні Державний бюджет на 2021 рік. Уряд заклав у проєкт кошторису середньорічний курс гривні щодо долара на рівні 29 гривень 10 копійок.

Про те, яким буде курс гривні щодо долара у 2021 році, розповідає 24 канал.

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Середньорічний курс, який у державному бюджеті закладає Кабінет Міністрів України, становитиме 29 гривень 10 копійок.

Дещо зміцниться українська валюта під кінець 2021 року. Тоді долар коштуватиме близько 28 гривень 80 копійок.

Що ще відомо про курс гривні:

Міністр розвитку економіки Ігор Петрашко раніше давав дещо кращий прогноз. Він заявляв, що за 2020 рік середній курс долара вийде приблизно 27,8 гривні, а у 2021 році ситуація буде приблизно такою ж – близько 28 гривень.

Економісти теж здебільшого прогнозують вартість долара у 2021 році на рівні 28,5 – 29,5 гривні. В окремі місяці долар може "перевалити" за психологічну позначку в 30 гривень.

Яким був курс долара у 2020 році

У березні 2020 року 1 долар в Україні коштував 24,5 гривні. Однак розпочалася пандемія коронавірусу, яка мала вкрай відчутні для світової економіки наслідки.

Доки люди панікували, а економіка була фактично замороженою, долар міцнів. Вже через місяць після початку карантину, у квітні, українці купували американську валюту за 28 гривень.

До кінця весни гривня почала зміцнюватися, однак вже в липні долар знову подорожчав. Це було пов'язано зі скандалами навколо НБУ.

Загалом від початку карантину і до початку листопада ціна долара постійно коливається в межах 28 – 28,6 гривні.

Станом на 5 листопада вартість 1 долара становить 28,58 гривні.



Як змінювалась валюта за часів незалежності України / Інфографіка 24 каналу