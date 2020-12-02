Засідання фракції "Слуга народу" відбулось 2 грудня. Нардепи обговорили проєкт Держбюджету, ймовірне відтермінування законопроєкту про обов'язкову вакцинацію тощо.

Фракція не обговорювала кадрові питання. Про це розповів глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

До речі Шмигаль і Марченко презентують проєкт Держбюджету-2021 на засіданні "Слуги народу", – нардепка

Держбюджет-2021

За участі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і міністра фінансів Сергія Марченка депутати обговорили проєкт держбюджету-2021.

За словами Корнієнка, бюджет обговорювали у різних розрізах. Зокрема, питання нардепів-мажоритарників, пов'язані з фінансуванням програм соціально-економічного розвитку, освітніх субвенцій, медицини.

Як розповів нардеп Олександр Качура, питання стосувались недостатнього фінансування системи охорони здоров'я та збільшення прожиткового мінімуму.

Які законопроєкти обговорювали

На засіданні говорили про законопроєкти про перезавантаження Служби безпеки України та про Бюро економічної безпеки.

Качура відзначив, що домовились цього тижня ці проєкти не розглядати.

Законопроєкт про обов'язкову вакцинацію

Корнієнко зауважив, що Рада може відкласти розгляд законопроєкту №4142 "Про систему громадського здоров'я", який стосується особливостей вакцинації.

Думки розділилися, скажімо так, з цього законопроєкту. Будемо дивитися завтра: може, відкладемо його для подальших консультацій,

– розповів Корнієнко.

Зверніть увагу! Корнієнко зауважив, що на засіданні не обговорювали локдаун, оскільки це прерогатива Кабінету міністрів.