Кабінет Міністрів у проєкті Державного бюджету заклав кошти на оновлення Укрзалізниці. У 2021 році має бути закуплено 100 нових пасажирських вагонів українського виробництва.

Це вперше за історію незалежності України з'явилась можливість закласти кошти в Держбюджеті на видатки для Укрзалізниці. Про це в ефірі 24 каналу повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

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За її словами, в Україні можуть опинитися під загрозою пасажирські перевезення, адже постійно списуються вагони. Відтак вперше Кабмін заклав у проєкті Державного бюджету гроші для купівлі нових вагонів та оновлення Укрзалізниці.

100 нових вагонів вітчизняного виробництва мають закупити вже з наступного року.

"Це буде вперше зроблено", – наголосила нардепка.

Зміни, які внесли депутати до проєкту Держбюджету-2021

Євгенія Кравчук розповіла, що депутати вносили різні правки до головного фінансового документа. На її думку, важливо те, що:

додалися програми на Центри надання культурних послуг;

закладено фінансування реставрації пам'яток архітектури і будівництва низки музеїв, які вже давно були обіцяні. Зокрема, мовиться про музей Революції Гідності;

збільшились витрати на інфраструктуру – аеропорти. Зокрема, виділено кошти на будівництво летовища в Дніпрі.

Нам вдалося зберегти зростання мінімальної заробітної плати. Також буде індексація пенсії для всіх пенсіонерів. Але це не про ті суми, які отримують судді та прокурори,

– відзначила вона.

Євгенія Кравчук додала, що чула від профільного комітету, ніби між 1 і 2 читанням ще може Мінфін попрацювати, аби зменшити дефіцит бюджету. Мовиться про краще адміністрування митниці та податків загалом.

Вона зауважила, що також вже до першого читання були внесені додаткові правки про збільшення надходжень за певними статтями. Вони всі переважно стосуються певних рентних платежів, податків і зборів.

Зверніть увагу! Проєкт Держбюджету на 2021 рік подали в парламент 14 вересня. Нардепи 5 листопада проголосували за головний фінансовий документ країни у першому читанні.



Що передбачає Державний бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу