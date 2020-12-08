Вже наступного вівторка, 15 грудня, Верховна Рада може схвалити бюджет-2021 та продовжити особливий статус Донбасу. Парламентарі запевняють, що голосування не переросте у бюджетну ніч.

Крім цього, голоси у сесійній залі вже назбирались, опозиційні фракції теж підтримують проєкт. Про це в ефірі 24 каналу сказав Ярослав Железняк. І наголосив, що проблем із таймінгом зараз немає.

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Бюджетна ніч завжди була не через сам бюджет, а через податкові законопроєкти. Цьогоріч ми скасували цю практику, щоб цифри податків не змінювались в останню мить, – наголосив нардеп.

Він думає, що процедура прийняття бюджету буде дуже короткою, все можна ухвалити менш ніж за годину. Тому, проблем із прийняттям може не бути.

Нардеп: "Хотєлки" врахували

"По цифрах видно, що депутати себе не образили – 6 мільярдів на округи заклали, на різні інфраструктурні проєкти теж. Образили хіба Міносвіти та Мінсоцполітики, майже нічого не давали на Міністерство охорони здоров'я. Але всі "хотєлки" врахували в проєкт бюджету", – розповів Железняк.

Дивіться повністю відео 24 каналу із Ярославом Железняком про прийняття бюджету:



Що передбачає бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу

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