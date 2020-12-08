Бюджетної ночі не буде, всі "хотєлки" врахували, – нардеп з "Голосу" про бюджет-2021
Вже наступного вівторка, 15 грудня, Верховна Рада може схвалити бюджет-2021 та продовжити особливий статус Донбасу. Парламентарі запевняють, що голосування не переросте у бюджетну ніч.
Крім цього, голоси у сесійній залі вже назбирались, опозиційні фракції теж підтримують проєкт. Про це в ефірі 24 каналу сказав Ярослав Железняк. І наголосив, що проблем із таймінгом зараз немає.
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Бюджетна ніч завжди була не через сам бюджет, а через податкові законопроєкти. Цьогоріч ми скасували цю практику, щоб цифри податків не змінювались в останню мить, – наголосив нардеп.
Він думає, що процедура прийняття бюджету буде дуже короткою, все можна ухвалити менш ніж за годину. Тому, проблем із прийняттям може не бути.
Нардеп: "Хотєлки" врахували
"По цифрах видно, що депутати себе не образили – 6 мільярдів на округи заклали, на різні інфраструктурні проєкти теж. Образили хіба Міносвіти та Мінсоцполітики, майже нічого не давали на Міністерство охорони здоров'я. Але всі "хотєлки" врахували в проєкт бюджету", – розповів Железняк.
Дивіться повністю відео 24 каналу із Ярославом Железняком про прийняття бюджету:
Що передбачає бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про проєкт Держбюджету-2021
- Уряд 26 листопада затвердив проєкт Держбюджету на 2021 рік до другого читання.
- У документ внесли певні зміни. Наприклад, дефіцит зменшили з 6% ВВП до 5,47% ВВП.
- Доходи проєкту бюджету передбачили у розмірі 1,092 трильйона гривень, видатки – 1,328 трильйона.
- Допрацьований проєкт надіслали у Раду 27 листопада.
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