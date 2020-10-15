"Бюджетної ночі" не буде, – нардепка від "Слуги народу"
Верховна Рада планує 20 жовтня планує схвалити в першому читанні законопроєкт про Державний бюджет на 2021 рік. Обіцяють, що цьогоріч парламентарі не працюватимуть цілу ніч, щоб ухвалити документ.
В цілому документ повинні затвердити до 1 грудня. Але цього року нардепи не ухвалюватимуть бюджет вночі. Про це в ефірі одного з українських телеканалів народна депутатка від партії "Слуга народу" Роксолана Підласа, повідомляє 24 канал.
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Я думаю, що не буде ("бюджетної ночі" – 24 канал). Ми намагаємося відходити від цього, коли під покровом ночі відбуваються якісь "договорняки". Все відбуватиметься вдень на відміну від попередніх скликань парламенту. Минулого року ми ухвалювали бюджет у листопаді при світлі дня,
– підкреслила нардепка.
За словами політкині, процедура відбуватиметься доволі прозоро: "Будь-який депутат може прийти та проводити стрім із бюджетного комітету під час обговорення".
Головне про Державний бюджет на 2021 рік
- Уряд погодив проєкт держбюджету 14 вересня.
- Він передбачає зростання економіки на рівні 4,6% та інфляцію у 7,3%.
- Доходи закладають на рівні 1 071 мільярда гривень, а видатки – 1 350 мільярдів гривень.
Головне про Державний бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу