Верховна Рада планує 20 жовтня планує схвалити в першому читанні законопроєкт про Державний бюджет на 2021 рік. Обіцяють, що цьогоріч парламентарі не працюватимуть цілу ніч, щоб ухвалити документ.

В цілому документ повинні затвердити до 1 грудня. Але цього року нардепи не ухвалюватимуть бюджет вночі. Про це в ефірі одного з українських телеканалів народна депутатка від партії "Слуга народу" Роксолана Підласа, повідомляє 24 канал.

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Я думаю, що не буде ("бюджетної ночі" – 24 канал). Ми намагаємося відходити від цього, коли під покровом ночі відбуваються якісь "договорняки". Все відбуватиметься вдень на відміну від попередніх скликань парламенту. Минулого року ми ухвалювали бюджет у листопаді при світлі дня,

– підкреслила нардепка.

За словами політкині, процедура відбуватиметься доволі прозоро: "Будь-який депутат може прийти та проводити стрім із бюджетного комітету під час обговорення".

Зверніть увагу! До проєкту про Держбюджет 2021 нардепи внесли майже 2,5 тисячі правок. Однак, як повідомив голова профільного комітету Данило Гетманцев, не всі правки будуть розглядати.

Головне про Державний бюджет на 2021 рік

Уряд погодив проєкт держбюджету 14 вересня.

Він передбачає зростання економіки на рівні 4,6% та інфляцію у 7,3%.

Доходи закладають на рівні 1 071 мільярда гривень, а видатки – 1 350 мільярдів гривень.



Головне про Державний бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу