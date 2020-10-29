Субкомпактний кросовер Cadillac XT4 навчився розпізнавати обличчя свого власника. Щоправда модель доступна лише на китайському ринку, де в межах оновлення вона отримала декілька нових функцій, зокрема і систему розпізнавання облич.

Виробник назвав відповідну електроніку найсучаснішою системою доступу в авто і зазначив, що вона коректно працює в будь-яку погоду і час. Про це йдеться в програмі "Авто 24" на 24 каналі.

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Face ID використовує подвійну інфрачервону камеру з підсвіткою, яку вмонтовано в центральну стійку кузова. Тому, коли власник наближається до авто, машина спочатку впізнає його за сигналом мобільного завдяки Bluetooth і сканує обличчя, після чого відкриває двері і дозволяє завести авто без ключа.



Cadillac XT4 / Фото infocar.ua

Задля безпеки є дублюючі системи – сканування відбитка пальця та пароль. Нова опція коштує приблизно півтори тисячі американських доларів і підтримує вісім профілів водіїв.

Огляд Cadillac XT4: дивіться відео

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Марка Lamborghini, яка колись була малоприбутковою наразі перетворилася на успішного автовиробника. Lamborghini відсвяткувала випуск 10-тисячного суперкара Aventador.