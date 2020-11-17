У мінському мікрорайоні Нова Борова, де живуть близько 15 тисяч людей, вже 3 дні немає води. Влада каже, що працює над відновленням водопостачання, однак люди впевненні, комунальні служби саботують ремонт через протести у районі.

Зранку 15 листопада воду відключили у більшості будинків. Після скарг мешканців в район приїхала аварійна служба. До вечора вода з'явилася, однак уже через кілька годин вона знову зникла. Про це повідомляє TUT.BY.

Читайте також Силовики у Мінську ногами порозбивали лампадки біля меморіалу: відео

Що кажуть у Мінськводоканалі

У Мінськводоканалі офіційно прокоментували ситуацію аж через добу після відключення води. У відомстві заявили, що "вживають всі необхідні заходи". Також там допустили, що пошкодження могло бути навмисним.

За даними TUT.BY, вентиль не зламали, а зрізали за допомогою інструментів, а згодом, щоб утруднити ремонтні роботи, на його місце приварили гайку.

17 листопада вода так і не з'явилася. У Мінськводоканалі повідомили, що відновлювальні роботи вже виконали. Після цього починаються профілактичні заходи, які вимагає регламент.

Чому вимкнули воду у Новій Боровій

Жителі району вважають, що влада спеціально залишили їх без води. Все тому, що на серпневих виборах президента Білорусії на дільницях у Новій Боровій Світлана Тіхановском набрала близько 90% голосів. Згодом район став одним з центрів протестних акцій – жителі вивішували на будинках прапори, які знімали працівники комунальних служб.

Цікаво Лукашенко наказав "зачистити" Мінськ, бо місто нагадує йому кладовище

У день, коли зникла вода, невідомі привезли і встановили три туалетні кабінки, розфарбованих як біло-червоно-білий прапор. ЗМІ вважають, що це є підтвердженням того, що відключення водопостачання – провокація влади.

На ситуацію з вимкненням води вже відреагувала лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.

Якщо хтось робив це спеціально – то спроба перетворити Нову Борову в гетто була б занадто дрібною і мстивої навіть для них. Але і випадково допускати подібні аварії, це дуже показова байдужість до свого народу,

– сказала Тихановська.

У мікрорайоні Мінська вже 3 день немає води / Фото TUT.BY