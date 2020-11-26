Частина положень реформи Служби безпеки України щодо виборів суперечить Конституції. Зокрема мовиться про невідповідність положень законопроєкту щодо надання СБУ повноважень вносити до ЦВК подання про здійснення політичною партією сепаратистської, терористичної, диверсійної або іншої діяльності.

У проєкті передбачається, що у разі надходження такого подання СБУ, організації партій втрачають право висувати кандидатів на місцевих виборах. Про це повідомила громадянська мережа ОПОРА у своїй заяві.

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Про що мовиться

У законопроєкті мовиться про надання СБУ повноважень вносити до ЦВК подання щодо здійснення політичною партією, її місцевою організацією сепаратистської, терористичної, диверсійної або іншої діяльності проти основ:

національної безпеки;

миру;

безпеки людства;

міжнародного правопорядку.

Негативний вплив на дотримання конституційного права

У випадку надходження подання СБУ, організації партій втрачають право висувати кандидатів на місцевих виборах.

Законопроєкт негативно вплине на стан дотримання конституційного права громадян на об'єднання у політичні партії для захисту своїх політичних та інших інтересів, оскільки їхня діяльність під час виборів може бути обмежена на підставі недоведених у суді звинувачень,

– зазначили у заяві.

Активісти запевнили, що для такого подання рішення суду не потрібне. Буде досить листа зі звинуваченням без доказів, процедури, критеріїв оцінки.

Також в ОПОРІ додали: "Допускається ситуація, коли партія (місцева організація) втратить право висувати кандидатів під час конкретних виборів на підставі подання СБУ, але її діяльність не буде заборонена через відсутність підстав для такої заборони у судовому порядку".

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