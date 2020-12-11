Віцеспікер російської Держдуми Петро Толстой у прямому ефірі назвав Україну частиною Росії та порівняв стан країни з "гангреною", яку потрібно оперувати. Такі висловлювання пропагандиста піддалися різкій критиці у соцмережах.

Образи та безглузді заяви стосовно України Толстой висловлював у програмі Тіни Канделакі "Спеціальний гість" на телеканалі RTVI, пише 24 канал.

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Відповідаючи на запитання ведучої, чому в Росії на федеральному телебаченні продовжують обговорювати Україну, а не внутрішні проблеми, він сказав:

Проблеми України ми обговорюємо тому, що Україна – це частина Росії. Бо це – такі ж російські люди, на яких поставили і довели до кінця певний експеримент, який не пройшов у нас. Тому це цікаво, на мій погляд.

Також Толстой спробував пояснити ведучій свою думку детальніше, наводячи приклад із хворою кінцівкою та необхідність медичного втручання.

"Це грубо кажучи... От уявіть собі, що у тебе дуже-дуже болить нога, і ти приходиш до своїх друзів і починаєш говорити, що у тебе болить нога. І в принципі ніхто тобі не дорікне, що ти така суперегоїстична... Ну не можна про це постійно говорити. Ти постаралася полікувати... Ми говоримо, але поки не лікуємо. Сподіваємося, що пройде. Гангрена не проходить. Її треба лікувати. Тому будемо лікувати", – сказав українофоб.

Зауважимо, що зазвичай консервативне лікування гангрени малоефективне, відтак, доволі частим заходом під час хвороби є саме ампутація вражених органів чи тканин.

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Толстой також висловився про президента України Володимира Зеленського і висловив думку, що "в України шансу немає побудувати свою, окрему від Росії державу".

І поки практика показує, що прихід такої яскравої людини, як Володя Зеленський, не допомогло вибудувати якийсь суверенітет Україні... Я його бачив, коли він працював у КВК тут у Москві. Ще до того, як... Мене дуже тішило. Він бігав зі смартфоном, фотографувався з усіма. Говорив "понад усе". Вивчив мову, яку називають українською, і дуже себе весело поводив. І здавалося, що ось воно, ось-ось: що, де, яка Україна?

– додав Толстой.

Він також розповів, що без Путіна немає Росії, і він хотів би, аби той був президентом і після 2024 року.

Віцеспікер Держдуми відзначився обурливою заявою про Україну: відео

Зауважимо, що Петро Толстой у 2020 році став віцеспікером Росії у ПАРЄ. Більше про нього і його скандальні заяви – за посиланням.

Як у соцмережах реагують на висловлювання Толстого

У коментарях до відео з’явилося безліч гнівних висловлювань через такі фантастичні заяви.

Що пишуть у відповідь Толстому: