Територія Експоцентру площею понад 1 га опинилася під ризиком рейдерського захвату приватною компанією "Віді-Мистецтво".

Уже скоро на частині території ВДНГ може з'явитися великий паркан, а дорога з Голосіївського проспекту буде перекрита. Усе через незаконні дії компанії "Віді-Мистецтво", що намагається через суд привласнити земельну ділянку Експоцентру. Розгляд апеляційної скарги від ВДНГ запланований на 4 листопада 2020 року – увага до нього з боку ЗМІ та громадськості може врятувати комплекс від рейдерського захвату.

Річ у тому, що компанія "Віді-Мистецтво" володіє нежитловим будинком на території Експоцентру. Вже декілька разів ця фірма зверталася до ВДНГ з пропозицією укласти договір так званого "особистого земельного сервітуту", щоб "Віді-Мистецтво" мало змогу контролювати та керувати спорудою. Втім, запропонований договір є незаконним і не відповідає самій суті формату сервітуту.

Юридично це документ, що дозволяє проходити та проїжджати через чужу земельну ділянку, а також користуватися лініями електропередачі, зв'язку, трубопроводами, тощо. Водночас "Віді-Мистецтво" за допомогою договору хоче фактично забрати з володіння ВДНГ територію площею понад 1 га. Це є незаконним кроком, що порушує права та інтереси державного Експоцентру.

Укладання цього документа унеможливлює проведення масових заходів, адже на цій території сьогодні розміщуються експозиції виставок та локації фестивалів. Крім того, ВДНГ та його відвідувачі (приблизно 4,5 мільйони людей на рік) не зможуть користуватися дорогою від заїзду з Голосіївського проспекту, яка є шляхом до абсолютно всіх павільйонів, будівель та споруд Експоцентру. Саме цю дорогу хоче забрати "Віді-Мистецтво" та використовувати її виключно для власних цілей.

Попри абсурдність та очевидну незаконність власних намірів, компанія "Віді-Мистецтво" звернулася до суду. 6 серпня 2020 року Господарський суд міста Києва вирішив, що договір про сервітут вже є укладеним, а згода ВДНГ не потрібна. Іншими словами, за допомогою судової системи приватна компанія здійснила рейдерський захват території Експоцентру.

Саме тому керівництво Експоцентру звернулося до Північного апеляційного господарського суду, щоб скасувати це рішення. Розгляд скарги запланований на 4 листопада. Від нього залежить, чи зможе ВДНГ взагалі провадити господарську діяльність та користуватися як своїм основним транспортним в'їздом на територію, так і ключовою автомобільною артерією Експоцентру – внутрішньою господарською дорогою. Запрошуємо представників ЗМІ та всіх небайдужих прийти та висвітлити боротьбу ВДНГ з цими відверто незаконними діями у суді.

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