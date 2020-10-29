Станом на серпень в Україні рекордно зросла кількість нелегальних сигарет. Їх частка на ринку досягає 9%. В результаті бюджет країни недоотримав близько 5 млрд грн.

Про це свідчать попередні результати дослідження компанії Kantar Україна. Результати дослідження представив начальник відділу з безпеки й протидії нелегальній торгівлі Imperial Tobacco Ukraine Вадим Новосад під час круглого столу "Нелегальний ринок сигарет України, його негативний вплив на економіку і бюджет, шляхи вирішення проблеми", який відбувся в Києві.

"Найбільший рівень нелегальної торгівлі становив у 2013 році 9,2%. І зараз ми, на жаль, наближаємося до цього показника", – розповів Новосад.

Лідерами нелегального ринку є Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Чернівецька, Запорізька та Хмельницька області. Там реалізується 75% обсягу нелегальних сигарет.

"Нещодавно до цих областей приєдналося місто Київ: тут почали з'являтися, як гриби, стихійні точки нелегальної торгівлі у метро", – сказав Новосад.

Ще одна проблема, яка особливо гостро проявилася в цьому році, – транзит сигарет через територію України, розповів Андрій Доронін, менеджер з питань цілісності торгових марок JTI Україна.

"Незрозуміло, чому Україна обрана країною, через яку вантажі їздять по всьому світу. Наприклад, у Великобританію і Північну Македонію їдуть через Україну, при тому, що набагато вигідніше їхати за іншим маршрутом", – зазначив він.

Також за останній рік на ринку України на 70% зросла кількість сигарет з Білорусі.

"Це тренд, який продовжує рости. На всіх нелегальних точках продажів ми бачимо величезну кількість білоруської продукції", – зазначив Доронін.

Він заявив, що держава в особі ДФС і Держприкордонслужби зайняло досить активну позицію, коли в травні-червні були затримані 52 млн штук сигарет при спробі поставки їх через Україну. Але, за його словами, проблему транзиту сигарет треба вирішувати на рівні правоохоронних органів.

За словами експерта "Українського інституту майбутнього" Ігоря Тишкевича, нелегальний ринок сигарет є загрозою для держави та джерелом корупції. Такий "бізнес" не платить ніяких податків і працює над тим, щоб забезпечити собі "силове прикриття, щоб його не чіпали".

"Соціологія показує, що в основному люди переконані: Україна є країною поставки нелегальних сигарет на ринки ЄС. Значною мірою це так. Тому це політичний виклик для України, адже сусідні держави ставлять дуже незручні питання і нашим представникам митної служби, і СБУ, і керівникам держави включно з президентом", – додав він.

Ігор Смаглюк, начальник Управління протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи Головного управління протидії економічним правопорушенням ДФС сказав, що "робота в ДФС збільшилася в порівнянні з минулим роком в рази".

"Варто відзначити ще іміджеві загрози для нашої держави. Є й певні проблеми, є певні прогалини в законодавстві. Правоохоронні органи це розуміють, я зі свого боку можу запевнити, що ми будемо цю роботу тільки посилювати тісною співпрацею з легальним бізнесом", – сказав він .