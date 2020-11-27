Чай та кава повертаються у потяги: провідники знову пропонуватимуть пасажирам гарячі напої
В Укрзалізниці вирішили повернути в потяги продаж чаю та кави вже з 1 грудня. На такий крок у компанії пішли через численні звернення та прохання пасажирів.
Напої будуть в одноразовому посуді
Залізничники обіцяють дотримуватись усіх протиепідеміологічних норм. Отож напої продаватимуть виключно в одноразовому посуді – гофрованих стаканах. Про це повідомляють у пресслужбі Укрзалізниці.
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Ціну на чай і та каву пообіцяли не піднімати. За 250 мілілітрів напою потрібно заплатити 10 гривень. Така сама вартість і пів літра води у пляшці. Замовити та оплатити чай та каву можна онлайн – при купівлі квитка.
У потягах також можна буде купити снеки
Голодними пасажири потягів теж не залишаться. У провідників можна буде придбати снеки, вафлі, печиво. Усе – в індивідуальному упакуванні.
Зазначимо, що продаж кави та чаю в потягах припинили навесні – після початку пандемії.
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