У Франції чеченець відрізав голову вчителю історії. Останній нібито пояснював матеріал у школі в передмісті Парижа за допомогою карикатур на ісламського пророка Мухаммеда. За цієї справою затримали ще п’ятьох, тож загалом під вартою перебувають 9 осіб. Самого ж нападника застрелили.

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Про нових затриманих повідомив французький державний телеканал France 24. Відомо, що серед підозрюваних є двоє батьків імовірного вбивці. До речі, вони висловлювали незгоду з рішенням вчителя показати дітям карикатури на пророка Мухаммеда.

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Ще троє входять у близьке коло злочинця. Але вони не є членами його сім'ї.

Раніше повідомляли про чотирьох затриманих, зокрема одного неповнолітнього. Усі вони також входили до родинного кола нападника.

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