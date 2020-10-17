Чеченець обезголовив учителя в Парижі: кількість затриманих зросла – під вартою батьки нападника
У Франції чеченець відрізав голову вчителю історії. Останній нібито пояснював матеріал у школі в передмісті Парижа за допомогою карикатур на ісламського пророка Мухаммеда. За цієї справою затримали ще п’ятьох, тож загалом під вартою перебувають 9 осіб. Самого ж нападника застрелили.
Вбивство вчителя в Парижі: вже затримали дев'ять осіб
Про нових затриманих повідомив французький державний телеканал France 24. Відомо, що серед підозрюваних є двоє батьків імовірного вбивці. До речі, вони висловлювали незгоду з рішенням вчителя показати дітям карикатури на пророка Мухаммеда.
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Ще троє входять у близьке коло злочинця. Але вони не є членами його сім'ї.
Раніше повідомляли про чотирьох затриманих, зокрема одного неповнолітнього. Усі вони також входили до родинного кола нападника.
Вбивство вчителя у Франції: головне
- 16 жовтня приблизно о 5 вечора за місцевим часом у передмісті Парижа містечку Конфлан-Сент-Оноріон, молодий чоловік обезголовив вчителя історії та географії.
- Попередньо, причиною злочину стало те, що педагог показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда від журналу Charlie Hebdo.
- Відомо, що нападнику 18 років і він має чеченське походження, хоча народився в Москві.
- Президент Франції Емманюель Макрон вже назвав подію "ісламським терактом".
- Національна антитерористична прокуратура Франції розслідує злочин за статтями про "вбивство внаслідок терористичного акту" та про "функціонування злочинного терористичного угрупування".
- Росія поки подію ніяк не коментує.