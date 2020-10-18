Чеченець обезголовив вчителя у Франції: кілька тисяч вийшли на акцію в Парижі – фото, відео
У столиці Франції Парижі 18 жовтня відбулася багатотисячна акція протесту. Люди вийшли на вулиці, щоб вшанувати пам’ять вчителя історії Самюеля Паті. Його жорстоко вбив уродженець Чечні Анзоров (дані ЗМІ) нібито за те, що педагог, пояснюючи матеріал, показав учням карикатури на пророка Мухаммеда.
Докладніше про багатотисячну акцію в Парижі
Люди зібралися в центрі міста за закликом організації SOS Racisme та профспілок викладачів. Демонстранти тримали плакати, скандуючи: "Ні тоталітаризму мислення" і "Я – вчитель". Про це пишуть провідні французькі видання. Зокрема BFMTV та Le Figaro.
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Вбивство вчителя у Франції: акція пам'яті в Парижі (Фото Getty Images)
Приблизно о 15:00 за місцевим часом присутні на площі Республіки протягом декількох хвилин плескали в долоні в пам'ять про жертву теракту. Крім того, загиблого згадали хвилиною мовчання. Лунали і промови від офіційних осіб. Зокрема, на акції були присутніми міністр внутрішніх справ Жан Кастекс та мер французької столиці Анн Ідальго.
Президент Франції Еммануель Макрон у своєму зверненні до нації у зв’язку з вбивством заявив, що нападник своїм вчинком "хотів убити Республіку разом з її цінностями" та що уся Франція стане на захист викладачів і їхнього права вільно та безпечно робити свою роботу, виховуючи вільних громадян.
Зауважимо, що до акції також долучилися співробітники редакції сатиричного журналу Charlie Hebdo. Остання зазнала нападу ісламістів у 2015 році після публікації карикатур на Мухаммеда.
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Інші міста
Водночас подібні акції пройшли на центральних площах Марселя, Страсбурга, Лілля, Ліона, Тулузи та десятків інших французьких міст. На них вийшли як окремі громадяни, так і політичні партії, громадські організації та профспілки.
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Головне про вбивство чеченцем учителя
- Трагедія сталася ввечері 16 жовтня. За кілька хвилин після цього поліція застрелила нападника.
- Офіційно відомо, що зловмисником був 18-річний чеченець, який народився в Москві.
- Він на законних підставах проживав у Франції як біженець. Але не був студентом коледжу.
- Французькі правоохоронці затримали 11 осіб, підозрюваних у причетності до вбивства вчителя. Більшість із них – найближче оточення чеченця.
- Президент Франції Еммануель Макрон вже назвав подію "ісламським терактом".
- Національна антитерористична прокуратура Франції розслідує злочин за статтями про "вбивство внаслідок терористичного акту" та про "функціонування злочинного терористичного угрупування".