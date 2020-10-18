У столиці Франції Парижі 18 жовтня відбулася багатотисячна акція протесту. Люди вийшли на вулиці, щоб вшанувати пам’ять вчителя історії Самюеля Паті. Його жорстоко вбив уродженець Чечні Анзоров (дані ЗМІ) нібито за те, що педагог, пояснюючи матеріал, показав учням карикатури на пророка Мухаммеда.

Докладніше про багатотисячну акцію в Парижі

Люди зібралися в центрі міста за закликом організації SOS Racisme та профспілок викладачів. Демонстранти тримали плакати, скандуючи: "Ні тоталітаризму мислення" і "Я – вчитель". Про це пишуть провідні французькі видання. Зокрема BFMTV та Le Figaro.

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Вбивство вчителя у Франції: акція пам'яті в Парижі (Фото Getty Images)

Приблизно о 15:00 за місцевим часом присутні на площі Республіки протягом декількох хвилин плескали в долоні в пам'ять про жертву теракту. Крім того, загиблого згадали хвилиною мовчання. Лунали і промови від офіційних осіб. Зокрема, на акції були присутніми міністр внутрішніх справ Жан Кастекс та мер французької столиці Анн Ідальго.

Vous ne nous faites pas peur.

Nous n’avons pas peur.

Vous ne nous diviserez pas.

Nous sommes la France ! pic.twitter.com/GjUQo9AePa — Jean Castex (@JeanCASTEX) October 18, 2020

Президент Франції Еммануель Макрон у своєму зверненні до нації у зв’язку з вбивством заявив, що нападник своїм вчинком "хотів убити Республіку разом з її цінностями" та що уся Франція стане на захист викладачів і їхнього права вільно та безпечно робити свою роботу, виховуючи вільних громадян.

Зауважимо, що до акції також долучилися співробітники редакції сатиричного журналу Charlie Hebdo. Остання зазнала нападу ісламістів у 2015 році після публікації карикатур на Мухаммеда.

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Інші міста

Водночас подібні акції пройшли на центральних площах Марселя, Страсбурга, Лілля, Ліона, Тулузи та десятків інших французьких міст. На них вийшли як окремі громадяни, так і політичні партії, громадські організації та профспілки.

Дивіться фото та відео з акцій у пам’ять про Самюеля Паті в містах Франції

Certains sont venus avec la une « Tout ça pour ça » de #CharlieHebdo, arborée à proximité du monument aux 50-Otages autour duquel s’organise le rassemblement #SamuelPaty #Nantes pic.twitter.com/truImC9nWD — Blandine Le Cain (@blandinelc) October 18, 2020

une marche silencieuse en hommage à #SamuelPaty s'est élancée de la place Bellecour par la rue Edouard Heriot en direction du nord de la presqu'île #jesuisprof #SamuelPaty #JeSuisEnseignant #jesuisprofesseur pic.twitter.com/4yR3MnVXiR — johan (@johanjrd_) October 18, 2020

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