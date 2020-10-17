Чеченець обезголовив вчителя у Франції: реакція Росії
У передмісті Парижа 16 жовтня 18-річний юнак обезголовив вчителя історії, після цього його застрелила поліція. Нападник виявився чеченцем, що народився у Москві. У російському посольстві у Франції кажуть, злочин з Росією не пов'язаний.
До Франції нападник переїхав у віці 6 років
У посольстві Росії наголосили, що нападник проживав у Франції протягом 12 років. Про це ТАСС розповіли у дипвідомстві.
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Абдулаху Анзорову – саме так звали вбивцю – було лише 6 років, коли його сім'я на правах біженців оселилась на французькій території.
Вони проживали на основі довготривалої посвідки на проживання. Сам Анзоров отримав власну посвідку на проживання після досягнення повноліття цього року,
– розповів керівник пресслужби посольства Сергій Парінов.
У російському посольстві запевняють, що жодних контактів з Анзоровим не підтримували.
Головне про резонансне вбивство в передмісті Парижа
- Інцидент трапився увечері 16 жовтня в передмісті Парижа – містечку Конфлан-Сент-Оноріон.
- Озброєний ножем 18-річний чоловік напав на вчителя історії та географії місцевого коледжу та відрізав йому голову. Поліція застрелила нападника.
- Раніше вчитель отримував погрози за свої методи викладання. У жовтні під час уроків він демонстрував карикатури на пророка Мухаммеда.
- Убивця у коледжі не вчився, перед злочином він попросив студентів показати на викладача.
- Національна антитерористична прокуратура Франції розслідує злочин за статтями про "вбивство внаслідок терористичного акту" та про "функціонування злочинного терористичного угрупування".
- Президент Франції Еммануель Макрон вже назвав подію "ісламським терактом". Також засудили подію мусульманські лідери у Франції.