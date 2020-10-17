У передмісті Парижа 16 жовтня 18-річний юнак обезголовив вчителя історії, після цього його застрелила поліція. Нападник виявився чеченцем, що народився у Москві. У російському посольстві у Франції кажуть, злочин з Росією не пов'язаний.

До Франції нападник переїхав у віці 6 років

У посольстві Росії наголосили, що нападник проживав у Франції протягом 12 років. Про це ТАСС розповіли у дипвідомстві.

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Абдулаху Анзорову – саме так звали вбивцю – було лише 6 років, коли його сім'я на правах біженців оселилась на французькій території.

Вони проживали на основі довготривалої посвідки на проживання. Сам Анзоров отримав власну посвідку на проживання після досягнення повноліття цього року,

– розповів керівник пресслужби посольства Сергій Парінов.

У російському посольстві запевняють, що жодних контактів з Анзоровим не підтримували.

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