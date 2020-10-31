У Криму зняли фейкове відео про те, що чеченці воюють у Нагірному Карабасі. Відповідну підробку викрили журналісти, яким вдалося виявити, що на півострові знімали художні фільми про війну на Близькому Сході.

Про те, кому було вигідно видати Крим за Карабах, а масовку за чеченців – йдеться у програмі "Крим. Реалії" на 24 каналі.

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Де насправді зняли фейкове відео

Відео з назвою "Чеченці воюють в Карабасі" розповсюджують соцмережами, зокрема чеченськими групами. Відповідне відео дослідили журналісти проєкту "Кавказ. Реалії" і довели що це фейк, який зняли у Криму і окремо озвучили чеченською. Один із журналістів звернув увагу на незвичну для відповідної місцевості споруду – міст над дорогою.

Журналісти звернули увагу на міст / Скриншот з відео

"Ми зробили скриншот кадру і перевірили його через пошук зображень у Google і "Яндекс". Виявилось, що міст вже публікували в соцмережах люди, які живуть в Криму, або ті, які там подорожували. Ми зрозуміли, що ймовірно, мова йде про село Морське", – розповів журналіст "Кавказ. Реалії" Іван Мартиненко.

Згодом журналісти навідались у відповідне село, де їм вдалося виявити ту ж саму місцевість, що й у відео. Також на відповідній території знайшли стріляні гільзи, ймовірно, там дійсно щось відбувалось.

На відео є люди у військовій формі без розпізнавальних знаків та перевернуте авто, під яким нібито було тіло людини. Через те, що поблизу Морського не відбувались ніякі бойові дії то, ймовірно, мова йде про зйомку одного із російських художніх фільмів,

– розповів Іван Мартиненко.

Відповідний міст є частиною радянської недобудови і покинутого пансіоната "Липецький металург". Ще до анексії Криму у 2007 році, російський режисер Федір Бондарчук знімав там сцени для кінострічки "Залюднений острів".



Покинутий пансіонат "Липецький металург" / Скриншот з відео

Зйомки російських фільмів у Криму

У 2020 році одразу декілька російських режисерів знімали бойовики в околицях Судака, місцевість стала декорацією Близького Сходу. Режисер Олексій Учитель продюсував фільм "Пальміра", у кульмінації якого російські сапери розміновували стародавні пам'ятки, а на руїнах сирійського міста грав оркестр під керівництвом Георгієва. Оператор стрічки Мурат Абдель Фатах повідомив, що на відео з назвою "Чеченці воюють в Карабасі" – не їхні декорації та масовка.

Напередодні загострення у Карабасі в Криму знімали фільм "Шугалей-2", у назві – прізвище реального росіянина, якого заарештували в Лівії за втручання у президентські вибори. За інформацією ЗМІ, Шугалей є людиною Євгенія Пригожина, кухаря Путіна та власника "фабрики тролів".



Шугалей є людиною Євгенія Пригожина / Скриншот з відео

Водночас на одному із російських ЗМІ повідомили, що зйомки "Шугалей-2" проходили в Криму у районі села Морське, на території покинутого пансіоната "Липецький металург". Також місцевий житель та блогер Олександр Кир'яков під час зйомок зробив світлини, на них є чоловік в окулярах та береті, що нагадує людину із відео. Стрічка "Шугалей-2" належить кінокомпанії "Триикс Медиа". Журналісти уточнили у компанії, чи могла масовка потрапити на фейкове відео, проте піарниця це заперечила.



Чоловік в окулярах та береті нагадує людину з фейкового відео / Скриншот з відео

Також кримські сайти писали про ще одне кіно "Небо", стрічку нібито знімали поблизу Морського у тому ж закинутому санаторії. Картина розповідала про події 2015 року, коли Туреччина збила російський бомбардувальник, що порушив її кордон. Піарниця компанії "Триикс Медиа" Анастасія Третьякова спростувала, що на відео – знімальний майданчик стрічки "Небо". Утім масовка та реквізит на аматорських ютуб-відео схожі на ті, що на фейковому ролику.

Провокація конфлікту

У Морському живуть 2 тисячі людей, для місцевих участь у масовці є заробітком та розвагою. Опитані жителі не проти фільмів, але проти фейків. У редакції "Кавказ. Реалії" не має інформації про те, що найманці з Чечні беруть участь у війні в Карабасі. Згідно зі словами журналіста Івана Мартиненка, відео фальсифікують або задля жаги переглядів, або для провокації.

Можливо, це просто бажання "хайпанути" на відомій темі. Однак в 1990-х роках вихідці з Чечні дійсно воювали на стороні Азербайджану в Нагірному Карабасі,

– зауважив журналіст.

Спотворення інформації є частиною будь-якої війни й конфлікт у Нагірному Карабасі це підтверджує, зазначила експертка у галузі розв'язання конфліктів із Бельгії Наталія Міріманова. За її словами, зрозуміти, що це фейк мало, важливо, щоб обидві сторони повірили у неправдивість інформації.

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