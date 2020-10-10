Вже 10 країн відкликали своїх послів в Білорусі для консультацій. Таким чином держави демонструють свою солідарність з Польщею та Литвою. Річ у тім, що Мінськ відкликав своїх послів з цих країн, відтак державам довелось вчинити аналогічний крок у відповідь.

Солідарність з Польщею і Литвою у зв'язку з тими кроками, які робить проти них Білорусь, висловили у ще 8 країнах. Останніми про відкликання послів з Білорусі повідомили у твіттері міністри закордонних справ Великої Британії та Румунії.

Детальніше Протистояння між Білоруссю та Прибалтикою: Латвія та Естонія відкликають послів з Мінська

Які країни відкликали своїх послів з Білорусі:

Литва;

Польща;

Німеччина;

Латвія;

Естонія;

Чехія;

Словаччина;

Болгарія;

Велика Британія;

Румунія.

Британія засуджує рішення Білорусі вислати польських і литовських дипломатів.

Воно абсолютно необґрунтоване і тільки ізолює білоруський народ. На знак солідарності ми тимчасово відкликаємо нашого посла,

– заявив глава МЗС Домінік Рааб.

Аналогічне рішення прийняло і зовнішньополітичне відомство Румунії.

Міністр закордонних справ Богдан Ауреску заявив, що Білорусь повинна зрозуміти, що використання дипломатичного тиску на країни – учасниці ЄС не допоможе діалогу і не принесе позитивних результатів.

Раніше Німеччина відкликала посла з Білорусі для консультацій

Як відкликання дипломатів раніше коментували інші країни

Глава МЗС Словаччини Іван Корчок, який раніше пообіцяв лідерці білоруської опозиції Тихановській відкликати посла, дотримав свого слова. У своєму твіттері він назвав неприйнятними заходи, які ухвалила Білорусь щодо країн Євросоюзу.

З аналогічною заявою виступили також в Чехії.

"Міністерство закордонних справ вирішило викликати посла Перницького у штаб-квартиру для консультацій цього тижня",

– заявила пердставниця чеського дипломатичного відомства Зузана Штихова.

За її словами, консультації триватимуть приблизно тиждень.