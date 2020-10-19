Міністерка праці та соціальних питань Чехії Яна Малачова після телеінтерв’ю назвала прем'єр-міністра Андрея Бабіша дебілом. Через це в країні спалахнув скандал.

Деталі скандалу у Чехії

Коли Малачова висловлювалася щодо прем'єр-міністра, то думала, що камери каналу Czech Television вже вимкнені. Про це повідомило видання Іdnes.cz.

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Те, що зробив Бабіш – це суцільний хаос, а нам тепер разом розгрібати це. Перепрошую, але він дебіл,

– заявила міністерка.

Телеканал вирішив опублікувати цей фрагмент інтерв'ю.

Ale to jste řekla moc hezky @JMalacova!



Na vládě vás pan šéf určitě pochválí! pic.twitter.com/9Ug16PJrHZ — Jie (@jietienming) October 18, 2020

Згодом Малачова пояснила, що вдалася до такого висловлювання через те, що була на емоціях: "Коли на тобі багато відповідальності, без емоцій не обійтися – я не робот. Ми у розпалі "другої хвилі" епідемії, і для мене зараз пріоритет – цей безпрецедентний виклик". Водночас політикиня не сказала, чи планує вибачатися перед главою уряду.

Зауважимо, що Бабіш наразі ніяк не відреагував на образливе висловлювання.

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Серед користувачів соцмереж інцидент спровокував бурхливу дискусію. Люди поділилися на тих, які схвалюють слова міністерки, та тих, які засуджують. Також сперечаються, чи не порушив телеканал професійні стандарти, публікуючи те, що мало залишитися поза кадром.

Що відомо про стосунки Малачової та Бабіша

За інформацією ЗМІ, між міністеркою та главою уряду вже тривалий час напружені стосунки. Навесні прем’єр також критикував її в інтерв'ю.