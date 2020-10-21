У Чехії через стрімке поширення коронавірусу населення зобов'язали носити маски надворі у громадських місцях. Місцева влада не виключає, що через COVID-19 знову доведеться закривати магазини.

Маски потрібно носити і надворі

Рішення про обов'язковий масковий режим уряд Чехії ухвалив 20 жовтня. Про це інформує інтернет-ресурс Novinky.

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Маски обов'язково носити не лише в приміщеннях, а й надворі – коли неможливо дотриматись соціальної дистанції між людьми.

Проте, якщо люди перебувають на вулиці разом з членами своєї родини, засоби захисту можна не одягати.

В автомобілях теж потрібні засоби захисту

Нові карантинні обмеження стосуються навіть автомобілів. Якщо в машині перебувають люди з різних сімей – їм теж потрібно одягати маски. Раніше це вимагали лише у громадському транспорті.

Важливо! У Міністерстві охорони здоров'я країни не виключають, що, можливо, незабаром оголосять і про закриття магазинів, які не торгують товарами першої необхідності. Також можуть зачинити двері для відвідувачів і перукарні.

У Чехії вже закрили школи

Зазначимо, що 12 жовтня у Чехії припинили навчання в школах, також закрили заклади громадського харчування. Не можна збиратись групами більше ніж 6 осіб. Це триватиме щонайменше до початку листопада.