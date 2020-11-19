У Чехії парламент країни проголосував за продовження надзвичайного стану. Кінцевий термін дії обмежень змінили з 20 листопада на 12 грудня.

Надзвичайний стан діятиме до 12 грудня

Чи варто йти на такий крок, парламентарі обговорювали близько 8 годин. Про це інформує Expats.

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Політики дійшли висновку, що строгі обмеження, які запровадили у жовтні, таки допомогли покращити ситуацію з COVID-19.

Чеська влада поки не повідомляє, коли в країні можуть послабити карантин. Обмеження щодо пересування та спілкування будуть діяти у різдвяний період.

В країні ввели нічну комендантську годину

Зазначимо що, аби зупинити стрімке розповсюдження коронавірусу, у Чехії наприкінці жовтня запровадили нічну комендантську годину – з 21:00 до 5:00.

Зверніть увагу! Вперше через пандемію коронавірусу надзвичайний стан у Чехії оголосили 12 березня. З того часу його двічі продовжували.

Яка ситуація з коронавірусом в Чехії

Станом на 19 листопада в Чехії діагностували понад 475 тисяч випадків коронавірусу. Від недуги померли більше ніж 6 700 людей. Одужали понад 367 тисяч.