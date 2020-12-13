У Чехії тепер напої, придбані у закладах громадського харучвання, можна випити лише у ресторані або барі. "Кава з собою", згідно з рішенням чеської влади, відепер є порушенням правил карантину. У такий спосіб урядовці планують зменшити кількість людей, що гулятимуть різдвяними ярмарками з напоями або їжею у руках.

З вікна авто напої з собою купувати можна

Проте заборона не поширюється на купівлю через вікно автомобіля. Про це інформує Aktualne.

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Проте наразі в чеському уряді ще самі не розібрались з новим правилом. Так, очільник МОЗ Ян Блатни запевнив, що придбані напої можна випити виключно у приміщенні закладу.



А от міністр з питань торгівлі Карел Галічек не був такий категоричний. Він запевнив, якщо напій поставити у сумку, то його так цілком можливо віднести на роботу або додому і покарання за це не буде.

Цікаво! Уряд Чехії уже потрапив у казус через заборону щодо продажу напоїв. Так, 10 грудня закладам взагалі заборонили продавати напої у пляшках навіть, якщо їх питимуть у приміщенні. Згодом, це пояснили просто – плутанину спричинила банальна одруківка.

Міністрам надали охорону через коронавірус

Зазначимо, що такі дії влади щодо посилення карантинних обмежень призвели до значної кількості погроз у бік урядовців. Через це охорону надали очільникам Міністерства охорони здоров'я та Міністерства промисловості та торгівлі.