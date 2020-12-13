Жодної кави з собою: у Чехії ввели оригінальне карантинне обмеження
У Чехії тепер напої, придбані у закладах громадського харучвання, можна випити лише у ресторані або барі. "Кава з собою", згідно з рішенням чеської влади, відепер є порушенням правил карантину. У такий спосіб урядовці планують зменшити кількість людей, що гулятимуть різдвяними ярмарками з напоями або їжею у руках.
З вікна авто напої з собою купувати можна
Проте заборона не поширюється на купівлю через вікно автомобіля. Про це інформує Aktualne.
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Проте наразі в чеському уряді ще самі не розібрались з новим правилом. Так, очільник МОЗ Ян Блатни запевнив, що придбані напої можна випити виключно у приміщенні закладу.
А от міністр з питань торгівлі Карел Галічек не був такий категоричний. Він запевнив, якщо напій поставити у сумку, то його так цілком можливо віднести на роботу або додому і покарання за це не буде.
Міністрам надали охорону через коронавірус
Зазначимо, що такі дії влади щодо посилення карантинних обмежень призвели до значної кількості погроз у бік урядовців. Через це охорону надали очільникам Міністерства охорони здоров'я та Міністерства промисловості та торгівлі.
Яка ситуація в Чехії з коронавірусом?Станом на 12 грудня в Чехії виявили понад 575 тисяч випадків коронавірусу, з них 9 450 – летальні. Від хвороби одужали більше ніж пів мільйона осіб. За останню добу в країні виявили 6 217 нових випадків COVID-19.
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