Празький Верховний суд змінив вирок для громадянина Чехії Павела Кафки з умовного на 3 роки у тюрмі. Чоловік брав участь у війні на Донбасі на стороні бойовиків.

Павел Кафка у 2015 − 2016 роках воював на стороні Росії на Донбасі. Про це у фейсбуці написав посол України в Чехії Євген Перебийніс.

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У липні 2020 року крайовий суд у місті Ческе Будєйовіце за "участь в організованому злочинному угрупованні" засудив чоловіка до 3 років умовного покарання з відтермінуванням на 5 років. Після цього і прокурор, і сам підсудний подали апеляції.

А 3 грудня справу розглянула апеляційна інстанція – празький Верховний суд.

Результат – вирок змінили з умовного на реальний! І вирок – остаточний. Тепер Кафка матиме 3 роки у в'язниці, щоб подумати, чи справді цей "рускій мір" був того вартий,

– написав посол.

У суді Кафка стверджував, що у фейсбуці приєднався до групи, яка називалася приблизно "Росія – наш справжній друг". Спокусившись на заклики, він зробив російську візу і поїхав на Донбас начебто "допомагати цивільним, безхатченкам і працювати в лікарні".

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Зверніть увагу! Цей реальний термін ув'язнення чеського громадянина, що воював на Донбасі – важливий прецедент. Адже досі у такому випадку давали або умовні вироки, або заочні, або проти іноземців. Окрім Кафки, є й інші чехи, які воювали на Донбасі та продовжують ховатися на окупованих Росією землях.