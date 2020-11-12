Нещодавно таємним наказом глава МОЗ Максим Степанов призначив виконувачем обов'язків "Державного експертного центру МОЗ" Михайла Бабенка. Він – колишній голова компанії "Медфарком".

Про те, як відповідна компанія пов'язана з депутатом від партії "За майбутнє" Анатолієм Урбанськиим та роботою Максима Степанова на посаді голови Одеської ОДА – читайте в блозі "(Без)коштовна медицина" на 24 каналі.

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Завдання установи

Усі ліки, якими користуються українці, зокрема аспірин, анальгін, вакцини від грипу та препарати для хімієтерапії – перевіряє саме "Державний експертний центр МОЗ". Установа ДЕЦ визначає препарати, які потраплятимуть до аптек та лікарень.

Без експертного висновку, тобто дозволу ДЕЦ – жодний препарат не зможе опинитися на українському фармацевтичному ринку. Той факт, що центр очолив колишній голова великої компанії-дистриб'ютора викликає чимало питань. Однак ще більше виникне – якщо простежити зв'язки Михайла Бабенка з чинною владою.



Зв'язки Бабенка з чинною владою / Фото з фейсбук-сторінки Михайла Бабенка

Керівництво компаній

Нещодавно Михайло Бабенко був директором ПРАТ "Медфарком-Центр" та володів 10% цієї компанії. На сайті компанії сказано, що вона є правонаступницею іншої фірми – ТОВ "Медфарком", якою раніше також керував Михайло Бабенко. "Медфарком" перебувала у володінні швейцарської фірми "Палма Груп С. А.", а також одеситів Бориса Колісниченка, Михайла Даварашвілі та Павла Порвана.



"Медфарком" перебувала у володінні швейцарської фірми / Скриншот з відео

Водночас Борис Колісниченко є відомим бізнес-партнером ексочільника Міністерства транспорту Ігоря Урбанського. Разом вони заснували декілька компаній, серед яких ТОВ "Судноремонтне підприємство" Дунайсудносервіс". Ігор Урбанський також є батьком депутата партії "За майбутнє" та соратника Максима Степанова – Анатолія Урбанського.

Зв'язок з "Медфарком"

За часів роботи Анатолія Урбанського головою Одеської обласної ради – Максим Степанов очолював Одеську ОДА, а саме з січня 2017 року по квітень 2019 року. Тоді Одеська ОДА стала найбільшим замовником компанії "Медфарком-Центр", яку очолює новопризначений в.о. ДЕЦ Михайло Бабенко.

За відповідний час його компанія виграла 230 мільйонів гривень на тендерах в області, найбільший з яких – 119 мільйонів гривень за один тендер. Також на діяльність "Медфарком-Центру" неодноразово звертали увагу ЗМІ. Зокрема, коли у 2017 році вона продала Одеському обласному ендокринологічному диспансеру ліки за значно вищою ціною, ніж ринкова.

"Наглядач" за фармацевтичним ринком

Під час ухвалення складу Кабміну Дениса Шмигаля, впливові олігархічні клани отримали там свої квоти. Квотою "За майбутнє" стало МОЗ в обличчі Максима Степанова – кума очільника партії Ігоря Палиці та свого одеського колеги Анатолія Урбанського.

Виходить, що замість боротьби з пандемією коронавірусу, Степанов спершу балотувався до Одеської обласної ради, а згодом поставив свого, зручного для всіх, "наглядача" за фармацевтичним ринком усієї України. І це тоді, коли він розповідає про кризу медичної системи, дорожнечу препаратів, кисневих концентраторів та апаратів ШВЛ. Замість допомоги медикам та лікарням у критичний період – знову отримуємо чергові схеми з розпилу коштів на ліках.