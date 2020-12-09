Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов обійняв посаду голови бюджетного комітету Постійного арбітражного суду. На чолі комітету Ченцов буде протягом 2021 року.

Бюджетний комітет відповідає за фінансові аспекти роботи суду

Постійний арбітражний суд – найстаріша організація в світі для мирного вирішення спорів зі штаб-квартирою в Гаазі. Про це повідомили в пресслужбі МЗС України у фейсбуці.

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Україна вдячна державам-членам за довірену їй роль і готова до співпраці з іншими керівними органами суду з метою просування інституту мирного вирішення спорів,

– зазначили у дипвідомстві.

Чим займається Постійний арбітражний суд

У 2019 році під егідою суду розглядали близько 200 справ, що стосувались міждержавних, комерційних та інвестиційних суперечок.

Бюджетний комітет, головою якого обрали Ченцова, відповідає за фінансову політику установи та бюджетні аспекти роботи.

Що відомо про Всеволода Ченцова