Через погіршення ситуації з пандемією COVID-19 Чехія запроваджує нічну комендантську годину. Нові обмеження діятимуть з 28 жовтня.

Комендантська година у країні триватиме з 21:00 до 5:00. Про це повідомило видання Novinky.

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У яких випадках можна не дотримуватися правил

Порушувати комендантську годину в Чехії можна:

для поїздки на роботу;

для термінових поїздок, необхідних для захисту життя, здоров'я або майна;

для прогулянок з собакою в межах 500 метрів від будинку.

З 28 жовтня у країні також діятимуть нові обмеження у сфері торгівлі. Крамниці Чехії мусять закриватися не пізніше 20:00, а неділя оголошена вихідним для всіх точок роздрібної торгівлі.

Що кажуть у МОЗ Чехії

Міністр охорони здоров'я Чехії Роман Примула наголосив, що влада мусить вжити заходів, які не зруйнують економіку, однак допоможуть зменшити кількість заражених.

Ми не бачимо того зниження, яке ми очікували в ці дні. Ми повинні прийняти подальші заходи, які не завдадуть шкоди економіці, але забезпечать зменшення кількості інфікованих,

– заявив Примула.

Окрім того, влада Чехії планує розпочати комплексне тестування в будинках для людей похилого віку.

Зверніть увагу! Від початку пандемії COVID-19 у Чехії зафіксували 268 тисяч заражених. Станом на 27 жовтня одужали – 103 тисячі людей, померли – 2 365 осіб.