Цирк за склом: як виступають артисти в Чехії через COVID-19 – фото, відео
Чеський цирк змушений дотримуватися нових правил та обмежень через пандемію COVID-19. Всі номери тепер демонструють через скло.
Представники цирку ствердили, що взяли приклад з деяких закладів харчування. Про це повідомили на сайті iNews.
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Як виникла ідея
Зараз в Чехії закриті всі ресторани та кафе, однак деякі працюють на виніс саме через захисне скло. Тож в цирку вирішили застосувати цей метод та назвали його "вікном культури".
"Вікно культури" в Чехії / Фото Associated Press
Усі вистави – безоплатні
Вистави відбуваються безоплатно. Але через обмежену кількість місць потрібно заздалегідь бронювати квитки.
Звичайно, це якийсь спосіб розслабитися. Ми хочемо, щоб цирк міг працювати нормально, і не лише 5 хвилин. Тож тепер маємо змогу насолоджуватися виставами без масок для обличчя, як це було раніше,
– зазначила глядачка Мартіна Новотна.
Вистави за склом / Фото Associated Press
Що говорять в цирку
Через те, що пандемія дуже сильно вдарила по галузі розваг та культури, у цирку сподіваються, що це були не останні їхні вистави.
Як чеський цирк виступає за склом: дивіться відео Associated Press
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