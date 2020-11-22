Чеський цирк змушений дотримуватися нових правил та обмежень через пандемію COVID-19. Всі номери тепер демонструють через скло.

Представники цирку ствердили, що взяли приклад з деяких закладів харчування. Про це повідомили на сайті iNews.

Зверніть увагу Чехія вийшла на перше місце за смертністю від коронавірусу в ЄС

Як виникла ідея

Зараз в Чехії закриті всі ресторани та кафе, однак деякі працюють на виніс саме через захисне скло. Тож в цирку вирішили застосувати цей метод та назвали його "вікном культури".



"Вікно культури" в Чехії / Фото Associated Press

Усі вистави – безоплатні

Вистави відбуваються безоплатно. Але через обмежену кількість місць потрібно заздалегідь бронювати квитки.

Звичайно, це якийсь спосіб розслабитися. Ми хочемо, щоб цирк міг працювати нормально, і не лише 5 хвилин. Тож тепер маємо змогу насолоджуватися виставами без масок для обличчя, як це було раніше,

– зазначила глядачка Мартіна Новотна.



Вистави за склом / Фото Associated Press

Що говорять в цирку

Через те, що пандемія дуже сильно вдарила по галузі розваг та культури, у цирку сподіваються, що це були не останні їхні вистави.

Зазначимо! Чехія вийшла на перше місце за кількістю жертв коронавірусу в розрізі на 100 тисяч населення серед держав Євросоюзу. Паралельно держава втратила "першість" за кількістю нових випадків хвороби.

Як чеський цирк виступає за склом: дивіться відео Associated Press