Через COVID-19 Франція серйозно посилює карантин: що закривають
Через погіршення ситуації з коронавірусом у Франції повернуть жорсткіші карантинні обмеження. Нові правила діятимуть з 30 жовтня до 1 грудня.
Через пандемію COVID-19 усі регіони Франції перебувають у зоні підвищеної небезпеки. Про це у своєму зверненні до народу заявив президент Франції Еммануель Макрон.
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Франція ніколи не дасть загинути сотням тисяч своїх співгромадян, це не наші цінності,
– наголосив Макрон.
Детальний перелік нових карантинних правил оприлюднять 29 жовтня. Однак вже відомо, що у Франції не закриватимуть школи. Окрім того, у країні продовжать працювати заклади, діяльність яких є важливою для економіки.
Які обмеження введуть у Франції
- Люди зможуть виходити з дому лише для того, щоб піти на роботу або до медичних закладів, купити необхідні товари або допомогти комусь із близьких людей. Прогулянки французам дозволені лише поблизу власних будинків.
- Кафе та ресторани закриють.
- Студентам вищих навчальних закладів доведеться перейти на дистанційне навчання.
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Що ще сказав Макрон
- За словами Макрона, друга хвиля коронавірусу буде набагато складнішою, аніж перша.
- Внутрішні кордони країни з Євросоюзом залишаться відкритими.
- Макрон наголосив, що відповідає за захист свого народу.
- Президент зізнався, що рішення про загальнонаціональний карантин далося йому непросто, однак заради французів він мусить зробити це.
- Макрон також нагадав французам, що люди, які мають певні хвороби (зокрема, цукровий діабет), перебувають у зоні підвищеного ризику. Їм, як і людям похилого віку, потрібно надати максимальний захист.