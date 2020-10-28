Через погіршення ситуації з коронавірусом у Франції повернуть жорсткіші карантинні обмеження. Нові правила діятимуть з 30 жовтня до 1 грудня.

Через пандемію COVID-19 усі регіони Франції перебувають у зоні підвищеної небезпеки. Про це у своєму зверненні до народу заявив президент Франції Еммануель Макрон.

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Франція ніколи не дасть загинути сотням тисяч своїх співгромадян, це не наші цінності,

– наголосив Макрон.

Детальний перелік нових карантинних правил оприлюднять 29 жовтня. Однак вже відомо, що у Франції не закриватимуть школи. Окрім того, у країні продовжать працювати заклади, діяльність яких є важливою для економіки.

Які обмеження введуть у Франції

Люди зможуть виходити з дому лише для того, щоб піти на роботу або до медичних закладів, купити необхідні товари або допомогти комусь із близьких людей. Прогулянки французам дозволені лише поблизу власних будинків.

Кафе та ресторани закриють.

Студентам вищих навчальних закладів доведеться перейти на дистанційне навчання.

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Що ще сказав Макрон

За словами Макрона, друга хвиля коронавірусу буде набагато складнішою, аніж перша.

Внутрішні кордони країни з Євросоюзом залишаться відкритими.

Макрон наголосив, що відповідає за захист свого народу.

Президент зізнався, що рішення про загальнонаціональний карантин далося йому непросто, однак заради французів він мусить зробити це.

Макрон також нагадав французам, що люди, які мають певні хвороби (зокрема, цукровий діабет), перебувають у зоні підвищеного ризику. Їм, як і людям похилого віку, потрібно надати максимальний захист.

Зверніть увагу! Від початку пандемії у Франції зафіксували 1,2 мільйона заражених COVID-19, померли – понад 35 тисяч людей.