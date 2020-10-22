Через спалах коронавірусу COVID-19 Греція посилює карантинні обмеження. Нові правила у країні діятимуть віл 6:00 24 жовтня.

Носити маски у Греції люди будуть зобов'язані навіть на вулиці. Про це прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс повідомив у своєму твітері.

Зверніть увагу Євросоюз рекомендував низці країнам зняти обмеження на поїздки: перелік

У регіонах, які лідируватимуть за кількістю заражених COVID-19, введуть комендантську годину. Вона діятиме з 00:30 до 5:00.

Причною посилення карантину став новий коронавірусний рекорд. За добу 21 жовтня у країні зафіксували 882 нових випадки зараження – це найбільший показник від початку пандемії.

Зверніть увагу! Усього від початку пандемії у Греції на коронавірус захворіли 28 216 людей. Одужали – 9 989 заражених, померли – 549.

Які ще країни ЄС посилили карантин у жовтні