Через COVID-19 Греція запроваджує комендантську годину
Через спалах коронавірусу COVID-19 Греція посилює карантинні обмеження. Нові правила у країні діятимуть віл 6:00 24 жовтня.
Носити маски у Греції люди будуть зобов'язані навіть на вулиці. Про це прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс повідомив у своєму твітері.
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У регіонах, які лідируватимуть за кількістю заражених COVID-19, введуть комендантську годину. Вона діятиме з 00:30 до 5:00.
Причною посилення карантину став новий коронавірусний рекорд. За добу 21 жовтня у країні зафіксували 882 нових випадки зараження – це найбільший показник від початку пандемії.
Які ще країни ЄС посилили карантин у жовтні
- 21 жовтня Ірландія першою у Євросоюзі ввела повторний жорсткий карантин. Там закрилися магазини (окрім продуктових), ресторани та заклади культури. Громадський транспорт скоротили на 75%.
- 22 жовтня локдаун повернула Чехія. У країні заборонили роботу магазинів (окрім продуктових), а також торгових та розважальних центрів.
- З 23 жовтня Кіпр вводить комендантську годину в округах Лімасол і Пафос. Ситуація там є критичною.