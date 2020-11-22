Інавгурацію Байдена скоротять через пандемію COVID-19: деталі
Інавгурація новообраного президента США Джо Байдена пройде в скороченому режимі у порівнянні з традиційними церемоніями. Вступ в посаду не поставить під загрозу здоров'я американців в умовах пандемії COVID-19.
Новий очільник майбутньої адміністрації Білого дому Рон Клейн заявив, що інавгурація не буде такою, яка була в минулому. Про це повідомили на сайті CNBC.
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З чого складалася інавгурація
Традиційно інавгурація президента містила:
- присягу і промову нового президента в Капітолії США перед зібранням людей на Національній алеї;
- обід з законодавцями і прийом у Білому домі.
Ми розпочали деякі консультації з керівництвом Палати та Сенату з цього приводу. Очевидно, це не буде такою ж інавгурацією, як раніше,
– зазначив Клейн.
Нападки з боку Трампа
Новообраний президент США неодноразово піддавався нападкам з боку Дональда Трампа. Вони стосувалися носіння маски і застосування інших заходів щодо пом'якшення наслідків COVID-19 під час кампанії за Білий дім.
Клейн додав, що Байден і обрана віцепрезидентка Камала Гарріс продовжать наполягати на заходах безпеки після вступу на посаду 20 січня, але не став вдаватися в подробиці.
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