Інавгурація новообраного президента США Джо Байдена пройде в скороченому режимі у порівнянні з традиційними церемоніями. Вступ в посаду не поставить під загрозу здоров'я американців в умовах пандемії COVID-19.

Новий очільник майбутньої адміністрації Білого дому Рон Клейн заявив, що інавгурація не буде такою, яка була в минулому. Про це повідомили на сайті CNBC.

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З чого складалася інавгурація

Традиційно інавгурація президента містила:

присягу і промову нового президента в Капітолії США перед зібранням людей на Національній алеї;

обід з законодавцями і прийом у Білому домі.

Ми розпочали деякі консультації з керівництвом Палати та Сенату з цього приводу. Очевидно, це не буде такою ж інавгурацією, як раніше,

– зазначив Клейн.

Зазначимо! Вперше після виборів Джо Байден провів особисту зустріч з лідерами демократів у Конгресі США. Він зазначив, що вже визначився з кандидатом на посаду держсекретаря. Ним може стати Тоні Блінкен.

Нападки з боку Трампа

Новообраний президент США неодноразово піддавався нападкам з боку Дональда Трампа. Вони стосувалися носіння маски і застосування інших заходів щодо пом'якшення наслідків COVID-19 під час кампанії за Білий дім.

​Клейн додав, що Байден і обрана віцепрезидентка Камала Гарріс продовжать наполягати на заходах безпеки після вступу на посаду 20 січня, але не став вдаватися в подробиці.