Через COVID-19 Кіпр вводить комендантську годину
Через погіршення ситуації з пандемією COVID-19 на Кіпрі в округах Лімасол і Пафос введуть комендантську годину. Нові обмеження набудуть чинності 23 жовтня.
Ситуація на Кіпрі є критичною. Про це заявив міністр охорони здоров'я Кіпру Константінос Іоанну, повідомляє Cyprus Mail.
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Ми все ще перебуваємо на занадто ранній стадії, щоб з'ясувати масштаби другого спалаху,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про комендантську годину на Кіпрі
- Жителям Лімасолу і Пафосу заборонено пересуватися по території округів з 23:00 до 5:00.
- Виняток зроблять лише для поїздок в аптеку або лікарню.
- Вільно пересуватися також зможуть громадяни, які документально доведуть, що роблять це у службових цілях.
- Лімасол наразі перебуває у червоній зоні карантину, а кількість заражених у Пафосі постійно зростає.
Іоанну вже повідомив, що навіть посилення карантину наразі не зменшить кількість нових заражених коронавірусом. До кінця цього тижня у всіх округах Кіпру кількість інфікованих суттєво збільшиться. Кількість госпіталізованих теж зростатиме.