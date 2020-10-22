Через погіршення ситуації з пандемією COVID-19 на Кіпрі в округах Лімасол і Пафос введуть комендантську годину. Нові обмеження набудуть чинності 23 жовтня.

Ситуація на Кіпрі є критичною. Про це заявив міністр охорони здоров'я Кіпру Константінос Іоанну, повідомляє Cyprus Mail.

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Ми все ще перебуваємо на занадто ранній стадії, щоб з'ясувати масштаби другого спалаху,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про комендантську годину на Кіпрі

Жителям Лімасолу і Пафосу заборонено пересуватися по території округів з 23:00 до 5:00.

Виняток зроблять лише для поїздок в аптеку або лікарню.

Вільно пересуватися також зможуть громадяни, які документально доведуть, що роблять це у службових цілях.

Лімасол наразі перебуває у червоній зоні карантину, а кількість заражених у Пафосі постійно зростає.

Іоанну вже повідомив, що навіть посилення карантину наразі не зменшить кількість нових заражених коронавірусом. До кінця цього тижня у всіх округах Кіпру кількість інфікованих суттєво збільшиться. Кількість госпіталізованих теж зростатиме.

Зверніть увагу! Усього на Кіпрі зафіксовано 2 966 випадків зараження коронавірусом. Одужали – 1 444 людини, померли – 25 інфікованих. Для України Кіпр досі перебуває у зеленій зоні карантину.