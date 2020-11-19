Через запровадження карантинних заходів в Україні креативна індустрія втратила 3 мільярди доларів, що становить 2% ВВП. Окрім того, 300 тисяч людей втратили роботу.

Якщо держава продовжить рухатися цим шляхом, то змарнує гроші платників податків і прийде в нікуди. Про це заявив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко під час IV Міжнародного форуму "Креативна Україна", повідомляє 24 канал.

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Що сказав Ткаченко

На думку міністра, наразі держава втрачає та марнує залучені інвестиції на креативну індустрію, адже немає глядача та слухача. Він додав, що влада повинна сфокусуватися на розвитку цього сегменту та шукати альтернативні джерела для підтримки.

Якщо ми будемо продовжувати в той самий спосіб, нас чекає перспектива не дуже втішна: 10% втрати ВВП або одна третина людей втратять роботу,

– резюмував Ткаченко.

Про IV Міжнародний форум "Креативна Україна"

Цьогоріч захід проходить 19 – 20 листопада у частковому онлайн-режимі. Серед учасників та гостей форуму: