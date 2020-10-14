Через COVID-19 у Нідерландах ввели частковий локдаун
У Нідерландах з 14 жовтня ввели частковий локдаун. Таке рішення аргументують стрімким збільшенням кількості заражених COVID-19. За добу 13 жовтня у країні зареєстрували 7 393 нових випадків інфікування коронавірусом.
Кабмін прогнозує, що з новими обмеженнями жителям Нідерландів доведеться миритися щонайменше два тижні. Про це розповіли прем'єр-міністр Марк Рютте та міністр охорони здоров’я Уго де Йонг, повідомляє NOS.
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Які обмеження ввели у Нідерландах
- Кафе та ресторани можуть працювати лише на винос;
- у закритих приміщеннях можуть збиратися максимум 30 осіб;
- вживати алкоголь та легкі наркотики у громадських місцях можна лише від 7:00 до 20:00;
- проїзд у громадському транспорті має бути обмеженим;
- жителям країни рекомендують утриматися від осінніх подорожей;
- використання захисних масок у громадських місцях є обов'язковим. Винятком не є навіть школи.
Влада Нідерландів закликала людей до співпраці, адже опір правилам лише прискорить розповсюдження коронавірусу.