У Нідерландах з 14 жовтня ввели частковий локдаун. Таке рішення аргументують стрімким збільшенням кількості заражених COVID-19. За добу 13 жовтня у країні зареєстрували 7 393 нових випадків інфікування коронавірусом.

Кабмін прогнозує, що з новими обмеженнями жителям Нідерландів доведеться миритися щонайменше два тижні. Про це розповіли прем'єр-міністр Марк Рютте та міністр охорони здоров’я Уго де Йонг, повідомляє NOS.

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Які обмеження ввели у Нідерландах

Кафе та ресторани можуть працювати лише на винос;

у закритих приміщеннях можуть збиратися максимум 30 осіб;

вживати алкоголь та легкі наркотики у громадських місцях можна лише від 7:00 до 20:00;

проїзд у громадському транспорті має бути обмеженим;

жителям країни рекомендують утриматися від осінніх подорожей;

використання захисних масок у громадських місцях є обов'язковим. Винятком не є навіть школи.

Влада Нідерландів закликала людей до співпраці, адже опір правилам лише прискорить розповсюдження коронавірусу.

Зверніть увагу! Станом на вечір 13 жовтня у Нідерландах виявлено понад 194,5 тисячі випадків коронавірусу, майже 6,7 тисячі людей з COVID-19 померли.